人民幣偏軟 道期跌36點
2021年02月18日 16:11
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美匯指數報90.88；港匯企7.7526；離岸人民幣(CNH)低見6.4573；美元兌日圓報105.81；歐元企1.2048；英鎊見1.3865。金價1,780美元上落。布油報64.92美元，紐油企61.61美元。道指期貨跌36點。
●市後關注點
-21:30 美國1月新屋動工；美國上周新申領失業救濟人數
●恒生指數收報30,595點，跌489點或1.57%，失守三萬一點關。主板成交2,826億港元。科網股受壓，阿里巴巴跌2.47%，小米跌2.37%，美團創新高後倒跌逾5%；騰訊跌1.32%。重磅股中，友邦保險挫3.97%。https://bit.ly/2OFkwZK
-中石油董事長戴厚良：料今年國際油價中低區間運行。
-新股諾輝健康收漲2.1倍，每手帳賺逾2.8萬元。
●滬綜指收升20點或0.55%，創業板指挫2.7%。https://bit.ly/3qwovpG
●三星電子高管去年薪酬大升近1倍。
●大好友瘋狂預測：比特幣最終將見100萬美元，且成儲備貨幣…
●世界金屬統計局：去年全球鎳市供應過剩5.32萬噸。
●被指操縱股價，GameStop挾淡倉領軍人面臨集體訴訟。
●英國智庫料未來3個月當地260萬人將失業。
●全球最大資管公司貝萊德開始進軍比特幣領域。
●IIF：去年全球債務增至2191萬億元，再破紀錄。
●末日博士再炮轟比特幣是泡沫！連原始人的貨幣體系都不如…
●調查：疫情加快亞太區投資者實踐ESG投資，氣候風險影響增。
●中國經濟：
-蘇寧春節家電銷量激增，5G手機線上銷量增121%。
-內地春節7日假期全國旅客量按年挫近58%。
-美商會警告：若中美脫鈎，美國經濟將損失3.9萬億元。
-內地春節郵政快遞按年增260%至6.6億件。
-內地今年內成立新基金規模逾7000億元人民幣。
-SWIFT：1月人民幣國際支付份額升至2.42%，全球排第5位。
●證監會料在港上市內地新經濟公司成交額持續上升。
●畢馬威料香港錄2820億財赤，倡政府派1萬元電子消費券。