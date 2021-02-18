人民幣偏軟　道期跌36點

美匯指數報90.88；港匯企7.7526；離岸人民幣(CNH)低見6.4573；美元兌日圓報105.81；歐元企1.2048；英鎊見1.3865。金價1,780美元上落。布油報64.92美元，紐油企61.61美元。道指期貨跌36點。

●市後關注點

-21:30 美國1月新屋動工；美國上周新申領失業救濟人數

-中石油董事長戴厚良：料今年國際油價中低區間運行。

-新股諾輝健康收漲2.1倍，每手帳賺逾2.8萬元。

●三星電子高管去年薪酬大升近1倍。

●大好友瘋狂預測：比特幣最終將見100萬美元，且成儲備貨幣…

●世界金屬統計局：去年全球鎳市供應過剩5.32萬噸。

●被指操縱股價，GameStop挾淡倉領軍人面臨集體訴訟。

●英國智庫料未來3個月當地260萬人將失業。

●全球最大資管公司貝萊德開始進軍比特幣領域。

●IIF：去年全球債務增至2191萬億元，再破紀錄。

●末日博士再炮轟比特幣是泡沫！連原始人的貨幣體系都不如…

●調查：疫情加快亞太區投資者實踐ESG投資，氣候風險影響增。

●中國經濟：

-蘇寧春節家電銷量激增，5G手機線上銷量增121%。

-內地春節7日假期全國旅客量按年挫近58%。

-美商會警告：若中美脫鈎，美國經濟將損失3.9萬億元。

-內地春節郵政快遞按年增260%至6.6億件。

-內地今年內成立新基金規模逾7000億元人民幣。

-SWIFT：1月人民幣國際支付份額升至2.42%，全球排第5位。

●證監會料在港上市內地新經濟公司成交額持續上升。

●畢馬威料香港錄2820億財赤，倡政府派1萬元電子消費券。