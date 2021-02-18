賽生藥業周五起招股　入場費9494元

該公司計劃發行約1.15億股，當中10%為本地公開發售，90%為國際配售，集資最多約21.81億元。所得約30%用於投資中國或其他全球市場的潛在收購及授權；約28%將用於償還現有債務；約26%用於開發及商業化臨床階段候選產品；10%將用於招聘、擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施；餘下約6%為持續臨床研究提供資金。

是次招股引入11名基礎投資者，包括Shanghai Pharmaceutical Lin-gang Special Area、Daguan International、China Post and Capital Global Asset Management等，合共認購10.4億元等值股份，約佔發行規模47.5%至52%，設6個月禁售期。

賽生藥業總裁兼首席執行官趙宏預期，主要產品「日達仙」在內地市場已推出逾20年，惟市佔率仍有所提升，受惠於先發優勢、產品具知名度，以及多年臨床數據支持，給予病人信心，相信未來能保持雙位數以上穩定增幅。另外，公司將繼續加強腫瘤及重症感染這兩大未被滿足醫療需求的治療領域。

副總裁兼首席財務官潘蓉容指，目前引入的產品的臨床研發開支佔收入5%至7%，隨着產品管線增加，未來將加大研發投入。