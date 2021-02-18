新盤UPDATES：氣氛升溫！港島超級豪宅盤續現承接

一手樓市氣氛全面升溫，踏入牛年隨即有全新市區項目公布開價，並隨即開放示範單位吸客，料可趕及月內發售。而港島超級豪宅盤續現承接，無論分層特色戶或洋房均錄大額交投。

●GRANDE MONACO首批平均呎價23795元 高1期約5%

牛年首個開價新盤公布價單詳情。會德豐地產常務董事黃光耀表示，啟德GRANDE MONACO的1號價單推出68伙，實用面積由351至961方呎，扣除最高20.5%總折扣優惠後，折實平均呎價23,795元，折實入場費由766.2萬元起，單位為1B座5樓D室一房戶，面積351方呎，呎價21,829元。

項目1期於今年1月推出首張價單共80伙，間隔開放式至三房戶，實用面積280至762方呎，扣除最高20.5%折扣後，折實售價由596.6萬元起，最低呎價僅20,368元起，折實平均呎價22,669元，即是次開價較1期高出約5%。該盤至今累售約335伙，套現逾40億元，平均呎價近2.5萬元。

●啟德GRANDE MONACO將開價 首批推近68伙

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德GRANDE MONACO，周四將會公布首批開價，涉及近68伙，包括間隔一至四房戶，實用面積由351至961方呎，明日起開放示範單位及收票，最快月底開售。由於技術問題，價單將於今日內稍後時間才可公布。

他指出，近期樓市相當暢旺，項目1期今天亦錄得3宗成交，而區內地皮剛以高於市場預期價錢售出，反映地價逐步回升，加上股市暢旺，是次開價會考慮上述各項因素。

●77/79 Peak Road連沽兩屋 涉資逾11.49億元

超級豪宅新盤交投加快。會德豐地產負責銷售的山頂77/79 PEAK ROAD，剛落實首兩宗成交，涉資共逾11.49億元。其中77D Peak Road實用面積6,266方呎，花園3,932方呎，成交價逾逾5.51億元，呎價8.8萬元，而77A Peak Road實用面積7,388方呎，花園8,476方呎，屬項目之中最大，成交價5.98億元，呎價80,942元。

發展商表示，考慮短期內加推更多洋房，以滿足市場及買家需求。該盤早前開始接受買家預約參觀現樓，並首推3座洋房標售。

●大潭皇府灣洋房逾1.25億元獲承接

豪宅買家加速入市。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下大潭皇府灣剛售出25號洋房，實用面積3,447方呎，花園面積706方呎，天台則為116方呎，成交價逾1.25億元，呎價36,359元。

●信置牛年擬推售5新盤涉4680伙 旺角ONE SOHO或打頭陣

至於同系與會德豐地產等合作的西南九龍GRAND VICTORIA第1期亦料快將取得預售文件，可望在首季開售；第2季則有機會推出黃竹坑站第2期及中環卑利街項目。下半年主力推出元朗錦上路站項目。

他透露，同系觀塘凱滙兩期銷情理想，至今累售1,695伙，短期內有機會加價。

●帝御·嵐天周六推售單位暫錄4227張入票

新盤認購反應理想。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，屯門帝御·嵐天將於本周六(20日)推售128伙，明日(19日)截止接受認購，至今已錄得4,227張入票登記，大手客源佔約一成。下周好可能進行第3輪銷售，加推單位料具加價空間，詳情稍後公布。

他又透露，同系元朗尚悅·天城好大機會下周啟動推盤，屆時將開放現樓示範屋，最快下周公布以招標形式發售首批洋房。

●青衣明翹匯累售668伙 套現逾42億

她指出，項目僅6伙頂層複式戶，為區內罕有供應，意向現樓推出。複式戶實用面積由1,829至2,728方呎，平台面積由412至1,157方呎，該類單位參考呎價約3.5萬元。

她透露，項目預計於明年第1季交樓，現正積極籌備及優化交樓事宜，務求提供更優質管理服務。同時，集團亦計劃為住戶提供專線穿梭巴士服務，來往青衣港鐵站，並已進行相關申請，唯一切有待相關機構批核。

●傲瀧及OASIS KAI TAK同錄終止買賣個案

現樓項目連錄交易告吹。據一手銷售資訊網資料，新世界發展（00017）的清水灣傲瀧，原本於2018年6月售出的2座1樓B室，成交價3,243.2萬元，以及會德豐地產旗下啟德OASIS KAI TAK，原於2017年9月賣出的低座D座地下及1樓複式B室，當時做價2,602.8萬元，同樣已列明為終止買賣合約。

●Silversands再錄承接 呎價逾2.17萬元

信和置業（00083）旗下馬鞍山Silversands，剛售出5A座7樓C單位，實用面積455方呎，成交價991.12萬元，呎價21,738元。同系大埔白石角逸瓏灣8，亦售出2座2樓E室連平台特色戶，成交價1,113.85萬元，呎價17,189元。

●南豐新盤今年累售515伙套現56億 將軍澳LP10部署加推

南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，集團旗下新盤今年1月至今售出515伙，套現逾56億元，其中將軍澳日出康城LP10經三輪銷售後，成績理想，1月至今賣出495伙，平均呎價逾1.64萬元，套現近50億元，佔整體單位逾55%。未來會部署加推新單位，佔20%約179伙，以較受歡迎的兩、三房單位為主，價錢會有調整。

同系同區LP6今年賣出19伙，套現逾5.3億元，項目累售2,376伙，佔整樓盤逾99%，現只餘16伙待售。而筲箕灣香島至今累售466伙，餘下4伙高層特色戶待售。

至於壽臣山深水灣徑8號豪宅項目，今年招標賣出1伙，單位為2座9樓D室，實用面積2,865方呎，成交價1.86億元，呎價約6.5萬元。項目已賣出14伙，套現約35.6億元。預期未來恢復通關後，更看好豪宅市場發展，樓價再看高一線，項目會繼續以招標形式推售。另啟德非住宅項目AIRSIDE則繼續招租。

盧氏又指，樓市供不應求，近日確診數字減少，疫苗亦已準備，而各地人口將開始再度往來，加上低息環境持續，以及股市做好等因素，集團仍看好樓市，料今年樓價有約5至10%升幅。