市場認低估了！美國德州暴風雪　已演化全球經濟風暴

美國德州一場破紀錄的暴風雪，已成為了全球危機！初時金融市場以為僅為短暫天災，惟目前愈益發現其帶來的影響難以快速解決，更擾亂了世界能源、晶片、汽車供應鏈，預示着一場「超級通脹」可能因此隨時殺到，債息率先上揚，拖累股市調整，同時惹起新舊能源發展的激烈辯論。

【全球能源危機】

美國多個地區出現極寒降雪天氣，以頁岩油重鎮德州災情最嚴重，更可能演變成全球能源危機，消息刺激布蘭特期油周四突破每桶65美元，為去年1月以來首次；美國中部地區的天然氣現貨價格，更較上周爆升超過100倍。市場注視美國石油供應銳減，會否左右石油輸出國組織及盟友(OPEC+)下月放鬆各成員減產配額的決定。

據業界估計，現時每日損失的供應超過400萬桶，相當於美國原油產量約40%，花旗之前預期，到3月初前的產量損失約1,600萬桶，交易員現時估計有關數字可能增加近倍。

的確，交易員及顧問最初預期德州石油供應受阻只會歷時2至3日，但現時估計至少周末前難以恢復。商品交易巨頭Trafigura的石油交易主管Ben Luclock指出，市場低估了德州惡劣天氣造成的產油損失。渣打商品研究主管Paul Horsnell進一步提到，雖然有證據顯示德州的頁岩油生產，過去在嚴寒天氣後很快恢復，但對煉油廠的影響時間會較長。

華僑銀行經濟師Howie Lee稱，冷鋒是石油市場的完美風暴，但並非油價衝高的唯一催化劑，還有沙特阿拉伯支持油市及美國庫存劇降。

OPEC+將於3月初舉行會議，沙特能源部長周三於論壇中警告，石油市場前景十分不明朗，呼籲其他盟友對進一步增加產量保持審慎，並提到去年冧市的教訓。不過，有報道指，早前單方面宣布額外減產100萬桶的沙特，考慮未來數個月把產量回復正常，但不會在4月前，因之前已對2、3月減產作出承諾。

無論如何，美國大量原油生產及煉油廠運作暫停，開始波及消費層面。美國全國汽油價格周三升至每加侖2.54美元，較年初漲28美仙，市場揣測未來可能衝上3美元的2014年水平。據報，紐約是目前汽油庫存最緊張的地區之一，美國汽車會(AAA)發言人稱現時情況與墨西哥灣遭遇颶風相似。

此外，酷寒天氣亦重創德州的天然氣生產，當地每日正常產量約230億立方呎，佔美國本土四分之一，該州兩個液化天然氣(LNG)輸出港每日處理量則達40億立方呎。德州州長艾博特宣布緊急措施，限制天然氣輸往其他州份，直至2月21日，雖然被指違反憲法中商務條款，但他聲稱早前發出的災難聲明，賦予實施有關限制。

據Dynasty Power交易員David Hoy指出，俄克拉何馬州天然氣樞紐的現貨天然氣價格，由周二每百萬英國熱能單位(BTU)的999美元，漲至周三1,250美元，更較上周僅9美元狂飆逾百倍。

至於紐約天然氣期貨基準採用的路易斯安那州天然氣，現貨價格周三早段曾見20美元，較周二收市16.13美元高出近兩成，而一周前僅3.73美元。IHS Markit北美天然氣高級董事Charles Nevle預期，美國天然氣生產要到3月過後才回復之前水平。

【全球更憂「芯」】

作為工業重鎮之一，美國德州是其中一個受罕見寒流吹襲而面對龐大經濟損失的州份。因氣溫過低，當地發電廠無法正常運作，導致大規模停電。奧斯汀能源公司已要求當地多家晶片工廠完全暫停營運，勢令晶片短缺情況進一步加劇。

最新報告指出，奧斯汀停電將影響全球半導體供應，著名大廠三星、恩智浦半導體及Skorpios Technologies在當地皆有設廠，專家指出，突然斷電會對晶圓廠產生重大影響，生產中的晶圓可能要統統報廢。

三星在奧斯汀的晶圓代工廠產能為10萬片，佔該公司12吋產能30%，巨企英特爾、高通均是其主要客戶；恩智浦有兩座8吋晶圓廠，主要涉及車用微控制器(MCU)，是汽車關鍵晶片之一，估計礙及全球車用MCU供應達15%；英飛凌在當地擁有一座8吋晶圓廠，主要生產汽車/工業MCU和NOR Flash記憶體，約影響全球供應量達5%。簡而言之，最多20%全球車用MCU料受累，將加劇車用晶片短缺，帶動相關價格上升，汽車製造商的產量勢進一步受打擊。

由於8吋晶圓產能大受影響，亞洲供應商將從中受惠，尤其在原本就缺貨下，會擁有更好的議價能力，包括台廠聯電、台積電，以及內地的華虹半導體等。

美國晶片供應受挫，亦可能進一步加深對亞洲區的依賴。外電報道，美國總統拜登的高級經濟顧問德澤(Brian Deese)與美國汽車公司及供應商舉行會議後，去信台灣政府，尋求協助解決美國半導體短缺問題。德澤在信中感謝台灣經濟部部長王美花在晶片短缺問題上親力親為，同時轉達美國汽車公司對「缺芯」的憂慮。

為何「缺芯」事大？皆因工廠一旦停工，哪怕是一顆晶片，背後是數千萬工人的飯碗及其家庭生計問題。不過，分析師估計，車用晶片的短缺問題至少會持續半年以上。策略分析公司Strategy Analytics執行董事Neil Mawston表示，疫情混亂、中美之爭囤積及民眾在家造成大量需求等，形成完美風暴，任何晶片相關產品都會受影響，包括汽車、智能手機、遊戲機及各類電腦，料今年全年供應將會減少或價格更貴。由於三星及台積電是全球主力代工商，一場暴雪已打擊了三星產量。

【汽車廠房被迫關閉 復常無期】

美國遭遇暴風雪吹襲，極端天氣導致多個州份經濟活動陷於停頓，汽車產業供應鏈亦不敵天災。福特汽車(Ford)、通用汽車(GM)等汽車製造商至今尚未能化解缺「芯」危機，現在又因雪災而關閉多家廠房，全球汽車業近期實在多災多難，恐怕要更長時間才可恢復正常。

由於上游零件缺貨，福特於本月初才宣布，旗下全美國最暢銷的車款F-150農夫車要削減產量。而今次暴風雪突襲，更迫使其位於堪薩斯城的F-150組裝廠臨時停工超過一周，預期同月22日復工。福特表示，有關決定是「為了確保公司將天然氣用量減至最低，以免犧牲當地居民的暖氣用量。」該廠房僱用了約7,300名時薪工人，在停產期間，他們可獲得約為平常75%的工資。

為了節省能源用量，避免影響居民，多家車廠相繼宣布在受災地區減產或停產。GM亦證實，於受雪災影響的德州、田納西州及肯塔基州共4座廠房，已接連暫停每日首輪的生產運作。公司續稱，正研究是否擴大停產時段。這些廠房主要生產雪佛蘭的農夫車Silverado和Escalade等暢銷車款。

此外，豐田汽車位於德州、肯塔基州、印第安納州、密西西比州和維珍尼亞州的廠房將暫停每日首輪的操作；日產亦關閉了田納西州及密西西比州共3座廠房。

全球產業一體化的情況下，多家汽車生產商停擺，勢影響整體產業供應鏈。除了美國雪災外，日本的汽車廠此前亦已因為福島地震的後遺症而被迫減產，可謂雪上加霜。值得注意是，當前全球汽車晶片短缺情況仍然持續，雪災引發的晶片廠停產，也會進一步拖累車用晶片的供應，繼而使供應鏈情況更惡劣。

遭遇天災的同時，人為因素亦阻礙了汽車產業供應鏈的運作。德國近日在邊境實施更嚴格的檢疫措施和移民法規，以防範變種新冠病毒傳入。然而，此舉也導致汽車零件過關延誤，波及當地整個車廠。

德國汽車工業協會(VDA)指出，檢測與法規要求導致邊境交通嚴重堵塞，預計不久後便會衝擊汽車廠供應鏈，並造成國內廠房生產停滯。歐洲最大汽車廠福士汽車(Volkswagen)表示，雖然目前情況尚未對工廠造成嚴重影響，但公司當前的庫存只能維持一段時間，若情況惡化，不排除會影響生產。

寶馬(BMW)則表示，旗下組裝廠目前供應和運作如常，強調將注視情況發展，與供應商和物流夥伴密切合作。

【全球煉油廠有商機 能源發展掀激辯】

暴風雪引發美國德州大停電，數百萬戶家庭在無電可用的情況下面對寒潮。導致停電的部分原因，是由於風能、光伏等新能源發電設備在雪災下無法如常運作。同時，大量美國煉油廠亦因停電而停止運作，全球煉油廠亦迎來供應缺口所帶來的出口機遇。

美國以外的煉油廠成為今次災情的最大受惠者。全球能源諮詢機構FACTS Global Energy(FGE)發表報告稱，由於天災停電影響，導致當地許多煉油廠不得不採用緊急手段迅速停止運作，這意味着恢復生產所需的時間可能比正常情況長得多。

FGE指出，雖然美國的汽油和柴油庫存很高，短期內能滿足需求，但這場危機也帶來了潛在的套利機會。因為市場預期當地用於發電的柴油需求量將增加，不少貿易商已經爭搶油輪，以便將大量歐洲柴油運抵美國銷售。

據外媒估算，目前美國煉油業每日減少300萬桶的處理量。近日歐洲最少已有8艘大型油輪受聘進行運輸，總規模相當於280萬桶，相信當中多數汽油都是運往美國。

供應缺口很可能推動美國煉油產品價格飆升，也鼓勵了各地煉油廠將化石燃料運至美國東岸，但具體情況取決於美國本土煉油企業復工時間。

雪災來襲，負責德州供電網絡、佔當地9成電力供應的「德州電力可靠度委員會」(ERCOT)表示，目前該州約270萬戶家庭無電可用。美國改革派人士將停電原因歸咎於新能源發電系統，引發「化石燃料轉新能源」政策孰好孰壞的反思。

美國總統拜登曾指，要在2050年時讓實現「碳中和」。新能源取代化石燃料基本上已成大趨勢，但今次雪災引發的大停電，暴露了新能源發電系統的一些缺陷。共和黨籍的德州州長艾博特表示，今次事件顯示出化石燃料的必要性，他亦借機批評綠色能源政策。

不過，另有報道指出，風力發電僅佔德州整體發電的7%，天然氣才是主要電力來源，而這次冰封斷電，最大問題在於極度低溫導致天然氣管線急凍，運輸生產停頓所致。

全球能源行業潔淨化的大趨勢固然難改，但輿論顯示民眾對新能源的可靠度仍存疑，意味化石燃料底於未來一段較長時間內，仍能與新能源並存。對於傳統能源企業、石油巨擘而言，也意味着有更長時間去布局轉型。