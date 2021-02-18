交投加快不旺財　二手獲利率26個月處低水平

藍籌指標屋苑盤源陸續被消化，多個新界二線項目交投接力上升。屯門瓏門2月速錄10宗買賣，已超過1月全月水平，兩房戶放盤約兩個月即售838萬元。同時荃灣愉景新城亦錄賣樓移民個案，三房單位賣848萬元。但有報告指，二手私人住宅獲利比率未有明顯向上，已連續26個月處於低水平。

中原葉津榮表示，瓏門上月全月錄9宗買賣，本月交投明顯增多，牛年開始短短一星期，更已錄得4宗，其中6座中層A室，實用面積約510方呎，去年12月放盤叫價900萬元。同區上車客睇樓半年，見近日交投轉旺，加快入市，獲減價62萬元或約7%承接上址，呎價約16,431元。

愉景新城交投同樣活躍。美聯鍾家豪指出，屋苑2月暫錄至少9宗買賣，為全區最多。成交單位包括2座低層E室，實用面積約583方呎，原業主打算移民馬來西亞，去年7月開始放盤，叫價910萬元，但因層數因素，農曆新年前降價至約850萬元，終以848萬元沽，再減價2萬元，呎價約14,545元。有銀行對單位估價介乎798萬至817萬元，成交價較銀行估值高約3至6%。

換樓需求急增帶動大單位成交。該行熊建明表示，馬灣珀麗灣本月錄16宗買賣，佔40%為三房戶，主要是樓價1,000萬元以下可承按最多八成的買賣。該盤31座高層E室套三房戶，實用面積約715方呎，去年叫價950萬元，買家帶同支票睇樓，終以880萬元購入，呎價約12,308元。代理認為，樓市撤辣可釋放盤源，滿足市場自用需求。

此外，市區迷你戶業主亦趁市旺沽貨，不惜「微利」套現。該公司佘錦驊稱，筲箕灣柏匯中層J室連租約單位，屬開放式間隔，減價20萬元，獲投資者以460萬元購入，單位5年多只升值約5%。中原白志華透露，西營盤AVA128高層A室，實用面積約296方呎，可望海景，售價657萬元，呎價約22,196元。原業主持貨6年，物業升值約8%。

另方面，利嘉閣指出，1月份全港2,977宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共2,895宗，佔比達約97.2%，按月微升約0.03個百分點，連續3個月維持在約97.2%水平橫行。每宗私宅轉手平均賺幅，按月增6.1個百分點，報72.4%，仍屬近8個月以來次低。

●二手樓呎租兩連跌 去年9月後新低

另外，租務市場亦受壓，上月二手私人住宅租金持續向下。2021年1月份私宅實用面積平均呎租金錄得約33.6元，為去年9月後最低，按月跌約0.3%，連跌兩個月共回落約0.6%。

中原根據新簽租約統計全港107個大型私人住宅屋苑的租金走勢，上月平均呎租金，較去年同期約35.4元，低約5.1%。

今年1月份10大藍籌二手屋苑呎租，佔九成都按月下跌。當中沙田第一城平均呎租約37.2元，按月跌約2.1%最多，其次是鰂魚涌康怡花園，呎租約35.2元，亦挫約1.9%。至於藍田滙景花園呎租約33元，則跌約1.5%。

港島大型屋苑鰂魚涌太古城及鴨脷洲海怡半島，呎租同樣回落約1.1%，當中太古城呎租與沙田第一城相同。九龍區的荔枝角美孚新邨及茶果嶺麗港城同跌約0.6%，天水圍嘉湖山莊呎租只約22.7元，按月挫約0.4%。只有柴灣杏花邨按月未有升跌，呎租金約34.9元。

該行黃良昇指出，二手私宅平均呎租金連續4個月於33.7元窄幅爭持，最高約33.8元，最低約33.6元，即使期間曾出現第四波疫情，租金未有轉勢大跌，走勢窄幅橫行，相信租金已成功尋底。他又指，根據以往經驗，新春後租賃市場開始進入季節性旺市，加上首批疫苗即將供港，有望利好租金走勢穩步向升，相信今年年中租金可重上每方呎35元水平，較現時高約4%。