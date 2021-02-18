市場風暴來襲！道指挫近300點　港股夜期低水400點

美國德州的暴風雪及債息上揚，正形成投資市場兩大風暴！美股州四跌勢暫時喘定，道指目前報31,376點，跌236點或0.75%；標指報3,896點，跌35點或0.89%；納指報13,781點，跌184點或1.32%。港股期指夜市進一步走弱，目前報30,216點，跌233點，低水379點。

美股周三已開始分化，其中道指再創歷史新高，但納指蒙受了2月迄今的最大單日跌幅。

本周美國國債孳息率進入加速上行通道，10年期國債孳息率在周三升至近一年高位水平1.331%。華爾街擔憂這可能會使股票市場失去吸引力，同時對受益於低利率環境的科技等行業構成威脅。然而聯儲局周三公布的貨幣政策紀要，緩解了部分憂慮。聯儲紀要強調將維持超寬鬆的貨幣政策立場，不會在近期削減購債規模。

經濟數據方面，美國勞工部報告稱，美國上週首次申領失業救濟人數為86.1萬人，預估為77萬人，前值為79.3萬人。分析稱，上周美國初請失業金人數意外上升，但隨着額外財政刺激和新增新冠肺炎確診病例數下降，更多服務性企業得以重新開業，勞動力市場正在穩步復甦。

【22:30】美國經濟數據參差，美股周四(18日)早段偏軟，道指跌248點，至31,365點；標指跌33點，至3,898點；以科技股為主的納指跌171點，至13,794點。

折扣零售巨頭沃爾瑪去年第四季虧損20.9億美元，按年盈轉虧，扣除部分項目後每股盈利1.39美元，遜市場預期。隨着更多人接種疫苗和重新外出用膳等，該公司預期今年收入增長放緩，股價早段挫5.4%，至139.15美元。

數據分析公司Palantir禁售期結束，儘管高盛給予該公司買入評級和34美元目標價，股價仍挫8.7%至24.69美元。

雲端通訊平台Twilio上季經調整後每股盈利4美仙，有別於市場預期的每股虧損8美仙，收入亦好過預期，刺激股價漲9.2%至449.86美元。

「商品大王」羅傑斯看淡美股。他接受外媒訪問時表示，目前而言，若按國家挑選股市，會選擇日本和俄羅斯，指出日本和俄羅斯股票的股價跌幅至今仍然可觀，但大量資金正湧入兩國股市，因為估值很便宜，也具有農業題材，直言不會買美股，因為美股正處於空前高位。