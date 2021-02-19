東方日報B1：強勢股捱沽　港股倒跌　A股「開門紅」落空

疫情期間市場熱炒新經濟板塊及被指盈利前景亮麗的股份，將其估值愈推愈高，惟於股票定價扮演重要角色的10年期美國債息近日上揚，周四(18日)曾再升越1.3厘，中港這批「抱團股」現「散水潮」，拖累港股在接近紀錄高位的成交金額下以接近全日低位收市，內地滬深300指數破頂後「高台跳水」。

港股總成交額約2,840億元，沽空比率為11.77%。港股通周四(18日)復開即錄淨買入約142億元，中移及中海油分別錄得淨買入39.9億元及18.72億元。

耀才證券研究部副經理譚智樂指，市場憧憬經濟復甦持續，加上美國10年債息升至1.3厘水平，推動銀行金融股等傳統板塊，對估值高企的科網股則造成一定壓力。他認為，資金正在轉倉，目前市況與去年11月相似，資金流入明顯在新、舊經濟股之間出現交替，預期科技龍頭股短線仍可能出現約一成的調整。

譚氏表示，隨着疫苗接種持續進行，市場需求回暖，資源股、內需股及航運股將受惠，有較大升值潛力。然而，即使新經濟股未必會有如同去年的強勢，但5G及雲計算等發展已成市場主流，其長遠增長動力仍強勁，料未來科技板塊會平穩成長，中長線來看，投資者可趁低位分注吸納這些股份。

宏高證券投資經理梁杰文表示，港股近日已累升不少，稍作調整屬正常，現時市場資金仍然充裕，只是在不同板塊間輪動，預期港股將反覆向上，恒指可守穩30,000點關，維持大漲小回格局。

另方面，隨着農曆新年長假完結，在外圍市況向好下，市場憧憬滬深股市於初七「人日」啟市迎來「開門紅」之際，詎料美國10年期國債孳息率攀升，股市估值過高的陰霾更迅速蔓延至A股，拖累強勢股紛紛表演高位「跳水」。加上人民銀行「收水」2,600億元人民幣

(下同)，滬深300指周四開市衝上5,930點的歷史新高後即掉頭急插，令A股牛年首個交易日表現「虎頭蛇尾」。

美國政府新一輪的救市方案將提振當地經濟之餘，通脹升溫的預期推動美國債息重拾升勢。內地天風證券警告，此不單止限制美股市盈率的上升空間，也隨時傳導至其他股市，從而加深高估值股票的沽壓，特別是正處於歷史估值高位區間的核心股票。

重磅股捱沽下，即使滬綜指周四開市曾衝破3,700點關，一度升2.1%，高見3,731點，創2015年8月20日以來新高，但之後升幅大縮水，收報3,675點，僅升0.55%，3,700點關得而復失，仍創自2015年8月19日來收市新高。

滬市勉強維持連升4日之際，集中不少科技股的深市兩大指數卻結束三連升，創業板指數於開市5分鐘內，即由逾5年半盤中新高的3,476點插最多3.33%，險守3,300點關，全日收跌2.74%，收報3,320點。深成指亦在創逾5年半新高的16,293點後掉頭向下，全日跌1.22%，收報15,767點，失守萬六點關。

儘管內地3大指數在牛年開局日不似預期，但兩市仍有逾3,600隻股票收升，股價觸及每日升幅上限而停板的股份數目更多達132隻。兩市成交高達1.08萬億元，為逾3周來首度重越萬億元大關；外資全日經滬深股通淨掃入50.73億元A股。

此外，人行周四開展2,000億元中期借貸便利(MLF)，未有超額續做，該行同時進行200億元7天期逆回購，以對沖2,800億元到期量，相當於全日淨回籠2,600億元，「收水」規模略超預期。人行重申，不應過度關注人行操作數量，要重點關注的是該行公開市場操作利率、MLF利率等政策利率指標，及市場基準利率在一段時間內的運行情況。

國金證券策略分析師艾熊峰認為，各大行業的業績開始同步回升，惟部分高估值板塊的基本面優勢或不顯著，加上後續流動性由鬆趨緊，高估值股或存在調整壓力，因此低估值股或重新佔優。