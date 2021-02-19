散鱷大戰聽證會　Robinhood舵手：並非要幫助對沖基金

美國視像遊戲零售商GameStop (GME)早前挾淡倉事件觸動政界神經。美國眾議院金融服務委員會就此於周四(18日)舉行視像聽證會，多名被傳召出席的主角表明立場。GME股價周四收報40.69美元，跌11.06%。

GME疑因網民在網上平台Reddit的「押注華爾街」(WallStreetBets，WSB)群組留言，向沽空的炒家「宣戰」，結果散戶一呼百應，刺激股價在1月短短兩周，由20美元瘋炒至483美元。交易激增導致Robinhood等交易平台和券商突對GME及其他熱捧股份施加限制，以符合結算所的財務要求，惹來投資者不滿甚至興訟。

被指在討論區留言掀起今次炒風、外號「Roaring Kitty」的網民Keith Gill為其言論辯護，稱自己只是作為個人投資者發表公開的資料，並依然看好GME前景。而Reddit創辦人Steve Huffman則指，分析顯示WSB的活動沒有受到電腦程式或外國干預，或其他壞分子擔當重要角色。

至於對沖基金Mervin資本管理傳因沽空GME於1月慘輸50%，該基金創辦人Gabe Plotkin透露，自2014年開始沽空GME，現時仍相信網上遊戲下載將取代零售經營模式。

Robinhood舵手特內夫(Vlad Tenev)在視像聽證會上表示，旗下交易平台對GME等股票施加限制，並非要幫助沽空了該些股票的對沖基金，而要因為清算所提高了抵押的財務要求。他續說，在重新符合清算所的要求之後，Robinhood便允許了該些股票的交易。

特內夫承認對股票施加限制的事情「是不可接受的」，並補充指公司正在「盡其所能」，以確保類似事情不會重演。據報，Robinhood因限制交易，正面臨約90宗投資者官司。

JMP Securities分析員Devin Ryan相信，聽證會將集中了解當時發生的情況，以確保所有活動恰當，並避免類似事件重演。

事實上，監管機構亦希望亡羊補牢。據消息人士透露，美國證交會(SEC)正考慮提高沽空及借貨機制的透明度。另外，據SEC資料，GME炒風於1月28日達高峰，當天有100萬股的交易未能交收，涉約3.69億美元，主要是買家缺乏現金完成交易或賣家沒有股份為交易結算。