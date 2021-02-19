美股道指收市跌幅收窄至119點

美國經濟數據參差，美股4大指數周四(18日)表現偏軟，但至尾市跌勢有所收窄。道指早段最多跌327點，其後跌幅持續收窄，收報31,493點，跌119點或0.38%；標指收報3,913點，跌17點或0.44%；納指收報13,865點，跌100點或0.72%。

折扣零售巨頭沃爾瑪去年第四季虧損20.9億美元，按年盈轉虧，扣除部分項目後每股盈利1.39美元，遜市場預期。隨着更多人接種疫苗和重新外出用膳等，該公司預期今年收入增長放緩，股價全日下挫6.48%，收報137.66美元。

數據分析公司Palantir禁售期結束，儘管高盛給予該公司買入評級和34美元目標價，股價仍挫7.05%，收報25.17美元。

雲端通訊平台Twilio上季經調整後每股盈利4美仙，有別於市場預期的每股虧損8美仙，收入亦好過預期，刺激股價全日上漲7.73%，收報443.49美元。

本周美國國債孳息率進入加速上行通道，10年期國債孳息率在周三升至近一年高位水平1.331%。華爾街擔憂這可能會使股票市場失去吸引力，同時對受益於低利率環境的科技等行業構成威脅。然而聯儲局周三公布的貨幣政策紀要，緩解了部分憂慮。聯儲紀要強調將維持超寬鬆的貨幣政策立場，不會在近期削減購債規模。

經濟數據方面，美國勞工部報告稱，美國上週首次申領失業救濟人數為86.1萬人，預估為77萬人，前值為79.3萬人。分析稱，上周美國初請失業金人數意外上升，但隨着額外財政刺激和新增新冠肺炎確診病例數下降，更多服務性企業得以重新開業，勞動力市場正在穩步復甦。

「商品大王」羅傑斯看淡美股。他接受外媒訪問時表示，目前而言，若按國家挑選股市，會選擇日本和俄羅斯，指出日本和俄羅斯股票的股價跌幅至今仍然可觀，但大量資金正湧入兩國股市，因為估值很便宜，也具有農業題材，直言不會買美股，因為美股正處於空前高位。