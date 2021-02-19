基金費用種類繁多　投資之前要睇清楚

上回我們由基金名稱的代碼作為切入，得知基金可以分為「累積型」和「分派型」，在收費上，可以有「前收」或「後收」。這次我們探討投資者在選購這些基金時，要注意甚麼呢？

所謂的「累積型」基金，就是基金賺得利息後，將這些收入再作投資，不會分派予基金持有人，情況類似我們每月供的強積金，在贖回時才連本帶利取回。而「分派型」基金，就是將盈利作出分派，情況就像在股票市場買盈富基金，每半年會收到股息(基金分派)。

在選擇上，致富財富管理部總經理張德明建議，投資者應先訂立投資目標、衡量個人的現金流，如有餘錢作投資，不需要以派息作生活費的話，希望盈利繼續滾存，選擇累積型基金會較為理想。

至於「分派型」基金，投資者可定期，如每月、每季、每半年透過基金派息分享成果。例如債券基金，可以收到債券的票面息率相對穩定。不過張德明亦指出，大部分基金都不會將投資本金作分派，但如果遇到市況逆轉，但仍維持派息的話，就很可能要抽取本金作分派，影響到未來的盈利能力。

此外，基金收費方面，所謂的「前收」，就是在購買基金時會收取認購費，但現時前收型基金一般都不會收取基金贖回費用。而「後收」就是只在贖回時收取費用，不收取認購費。張氏提醒：「如果按百分比收費，基金升值後贖回，屆時需付的實際費用則會較多，降低了投資者的盈利」。

另外，基金亦通常會收取「管理年費」，收費通常由1.25%至1.75%不等。張氏解釋，管理年費一般並不是在認購基金時一次過支付的，而是分攤在每日收取，反映在每日基金單位資產淨值(Net Asset Value = NAV)上。基金銷售文件上見到的「年度回報」比率，已扣除了管理年費。至於「表現費」，一般只有對沖基金(Hedge Fund)才會收取。