石醴泉：北水續湧港還看3因素

北水在過去數月不斷湧港，淨流入金額創歷史新高，不少投資者問大量資金流入港股的情況會否繼續？這問題看似簡單，答案卻非常複雜。首先要先了解中國在過去一年創匯能力如何，因為要有充足的外匯儲備，中國政府才會准許外匯流出。第二，要了解內地貨幣政策情況，因為寬鬆的幣策對推動北水流入有正面作用。最後，要看香港股市的吸引力，如在香港上市的公司沒有吸引力，就算內地水源充足，也不一定會流入香港。

在過去一年多，中國外匯收入非常強勁，疫情對貿易出口影響微弱。中國疫情較早受控，生產也因此較其他國家更早恢復，帶領出口強勁增長。至於服務業資金流赤字，也因疫情關係，民眾暫停到外國旅遊消費，去年前3季較前年同期大幅減少42%。

除了貿易之外，去年流入中國的海外投資資金也保持強勢，主要由於中國跟西方國家息差拉闊，加上中國是少數債券利率比通脹高的國家，所以吸引了不少環球債券投資者買入中國債券。去年首3季外國投資者淨流入中國債券市場總額達868億美元，較前年同期增長約1.3倍。

總括來看，中國去年創匯能力強勁，所以就算內地資金大幅流入香港市場，對外匯儲備影響也不大。

既然內地外匯充足，資金流動似乎更需關注政府貨幣政策，而當中的重要指標就是利率。中國金融市場發展暫時仍然落後於美、英等國，政府仍然要透過不同手段來實施貨幣政策，所以不容易從單一利率水平，如美國聯邦基金利率，來了解政府對貨幣政策的態度。

可幸的是，人民銀行每月定期更新社會融資規模數據，讓投資者了解有多少資金透過銀行貸款、信託貸款和委託貸款等流入經濟。

社會融資規模要和實體經濟規模一起比較才有意義，簡單來說，如社會融資貸款增長較經濟增長快，代表游資增加，對資產價格有刺激作用。

在過去一年，不單內地政府擔心疫情可能對經濟有負面影響，其他各國亦如是，所以全都採取寬鬆貨幣政策。去年內地社會融資規模增長率比國內生產總值(GDP)增長率高出差不多10%，多出來的資金也反映在內地股市表現和港股通資金流數據。

當然，這只是過去式，未來情況又如何？內地貨幣政策暫時看來會維持穩定，但今年貨幣增量速度相對GDP增長率，因為去年高基數的原因，所以相比之下一定會慢下來，這或會影響今年留入香港資金的速度。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知)