【樓民熱話】深圳再出招打壓樓價　港樓面臨政策風險？

「房住不炒」是內地近年國策，不過樓價卻是愈打壓、升得愈急，尤其是四大一線城市，北京、上海、廣州及深圳。未知是否因此觸怒當局？據內媒報道，深圳近半年9次出台樓市調控政策，最近一次是本月8日公布建立參考價格公布機制，參考價較當前各小區實際放盤價低10%至15%，個別低至30%，變相要業主減價賣樓。當然，高於參考價的單位一樣可以買賣，但買家要簽一份風險告知書。

為何有此一舉？事緣內地經常發生業主維權事件，早年曾有地產商減價促銷，而更早時間買下該樓盤的業主就上街維權，抗議減價令其蒙受損失。對於當局一早「勿謂言之不預」，簽下「生死狀」的買樓者，若未來樓價下跌，還好意思上街維權嗎？更重要的是，樓宇買賣牽涉按揭，若以參考價作為按揭指標，既可減少銀行承按金額及炒樓人士的槓桿比率，又降低金融體系風險，對樓價升勢又起遏制作用。

不過，許多評論認為今次與以往數次壓抑樓價失敗一樣，都是雷聲大雨點少。其實，內地當前面臨最嚴峻的問題是生育率低，打擊樓價是迫不得已。據官方數字，去年出生並進行戶籍登記的新生兒僅1,003萬，按年跌15%，個別大型城市如廣州更冧約30%。內媒分析，未來幾年新生兒恐跌穿1,000萬關口，以此簡單推論，60年後，中國人口將減逾半至不足6億，期間更要承受老齡化社會的痛苦過程。君不見日本經濟迷失數十年，人口老化正是主因之一，雖然最近日本股市重回高位，但樓價就遙遙無期。

而改變內地人養兒防老傳統觀念的原因，正是民眾常說的3座大山，分別是高樓價，以及教育、醫療問題，尤其是高樓價更令人望而生畏。借鏡日本經驗，中國當局主動拆彈高樓價問題，促進生育，總好過被人口老化拖垮經濟後，樓價一樣要重蹈日本覆轍。

而香港的人口問題比內地猶有過之，再推辣招並非無可能。而寄望大陸安排大批精英來港救港，根本就不切實際。現時，香港樓市自身的利淡因素眾多，例如經濟不景、移民潮將令香港國際金融中心地位動搖等。昨(18日)最新公布的失業率飆至7%，創17年新高，失業人數突破25萬，更證明樓價已無升值潛力。

講到尾，上車要量力而為，千萬不要因為樓市KOL「指點」，說要趁低息享受輕鬆供樓機會而買樓。去年平均按揭年期見歷史高位達27.4年，與10年前平均按揭年期約20至21年比較，可見港人難以應付供樓，因而拉長供樓年期。抗日時期，中國「以空間換取時間」，現今港人「以時間換取蝸居」，但刻下供樓年期最長30年，可換時間已無多。買樓簽下的按揭承諾某程度上比結婚時講句「I do」更「攞膽」，對於這份承諾，「你準備好未啊？」

東網產經專欄作者 林南冧