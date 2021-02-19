道指跌119點　油價回軟

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.55；港匯反覆處7.7527；離岸人民幣(CNH)見6.4605；美元兌日圓跌至105.71；歐元企1.2089；英鎊見1.3967。金價於1,770美元反覆。布油報跌穿64美元；紐油失守60美元。道指期貨偏軟。

●美國財政部長耶倫稱，美國政府希望解決中國存在一些「不公平做法」，並指希望在中國問題上與盟國共同合作。

●美國上周首次申領失業救濟人數意外增加1.3萬人，至86.1萬人，為1個月來最多，有別於市場預期降至76.5萬人。

●美國1月新屋動工按月減少6%，至以年率計158萬間，少過市場預期的165.8萬間。

●港股ADR指數全日亦偏軟，按比例計算，收報30,413點，跌182點或0.6%。

●即月恒生指數夜期收報30,316點，跌133點，低水279點，成交26,538張。

●紐約3月期油收報每桶60.52美元，跌62美仙或1.01%；布蘭特4月期油收報每桶63.93美元，跌41美仙或0.64%。

●紐約4月期金收報每安士1,775美元，升2.2美元或0.1%。

●歐洲央行1月會議紀要顯示，執行理事會成員Isabel Schnabel警告稱，國際市場上實際孳息率(即撇除通脹因素後的孳息率)上漲，可能會打擊股市。

●英國富時100指數收報6,617點，跌93點或1.4%；法國CAC指數收報5,728點，跌37點或0.65%；德國DAX指數收報13,886點，跌22點或0.16%。

●新股內地生物製藥公司賽生藥業周五(19日)起招股，每手500股入場費9,494元，預期將於3月3日上市。