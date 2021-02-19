麥嘉嘉：恒指將改革　提早部署醫藥股

美國公布的去年第四季實際國內生產總值(GDP)收縮2.5%，跌幅較去年第三季收窄0.3個百分點，復甦驟然放緩，仍符合市場預期；去年全年則下降3.5%，創二戰後最差紀錄。

美國財長耶倫在一封公開信中稱，當地貧富懸殊日益嚴重，呈現「K形」經濟，而上季GDP結構也呈現出這種迹象。我們認為，美國未來經濟恢復走勢仍取決於疫苗接種進程，以及財政補貼的落地時點。

香港方面，恒生指數去年第四季度指數檢討結果將於2月26日出爐，並於3月15日生效。恒指將迎重大改革，並快將公布優化指數諮詢結果，建議包括：大降金融股比重，及增加覆蓋醫療保健、科技、消費股；大幅增加成分股數目，由目前52隻上調到65至80隻，即新增28隻潛力新貴。建議會在一年內分階段落實，估計5月首階段會納入5至10隻重磅新貴股。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票)