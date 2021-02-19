溫灼培：美日債息差距拉闊不利圓匯

美國上周公布1月份年化通脹率為1.4%，單看此數據，看似當地根本不存在任何通脹問題。不過，假如觀察一眾最基礎的商品，如糧食類別，當中包括大豆及玉米(主要用於動物飼料)，或工業用金屬類別如銅鐵(主要用於建築)，甚至能源類別如原油，不難發現除了原油，上述所指的一眾商品價格已分別攀到6至9年高位。

由於這些商品均是市民日常所需，當它們價格已升至高位，可想像環球通脹重臨只是時間問題，這某程度上解釋了為何美國10年期債息，踏入本周一度高見1.25厘。當投資者對通脹預期升溫，市場對美國長債有較高的息率回報要求實屬合理。

然而，問題便出現了，日本央行一直承諾要保持日本10年債息於零水平，當美國10年期債息逐步升高，兩者債息差距拉闊，可視為不利於日圓匯價。另外，日本本周將開始為其國民接種疫苗，市場需要觀察接種進度能否趕及於7月前完成，以迎合奧運開幕。若奧運不能於7月如期舉行，提防日圓或有更大貶值空間。日圓初步下跌目標料106.5兌每美元。

最後，建議看淡日圓投資者要多留意聯儲局意向，看當局會否出手阻止美國長債息率上升以免損害經濟。因為聯儲局的行動可會直接影響美日長債息差距出現變化，從而左右日圓匯價。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培