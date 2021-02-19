港股曾跌逾400點　滙豐挫逾3%　大型科網股捱沽

港股低開過百點後跌幅擴大，恒生指數最多跌412點，低見30,182點。國企指數跌130點，失守萬二點關；科技指數跌250點，至10,300點水平，主板成交逾800億港元。

大型科網股領跌，小米集團跌4%，是表現最差藍籌；京東集團跌3.2%；美團及阿里巴巴跌2.4%；騰訊跌1.7%。快手急挫近7%，至366元水平。

個別處於高位的二線科技股受壓，心動公司及明源雲跌近6%，是表現最差兩隻科指成分股。眾安在綫跌5.4%；ASM太平洋跌4%；微盟集團跌近4%。

滙豐控股回吐3.1%合力拖低大市，股價失守45元。三桶油亦跟隨油價回落，中國海洋石油及中國石化挫3.3%及3.2%；中國石油跌1.5%。

個別傳統藍籌炒落後，石藥集團飆3.5%表現最佳；長實升2%；中國平安升1.7%；華潤置地升1.2%；蒙牛乳業升1%。三大內地電訊股繼續有追捧，股價升1.2%至2.5%。

【09:20】港股續回吐 滙豐及阿里巴巴領跌 三桶油受壓

港股持續回吐，恒生指數開市跌111點，報30,483點；國企指數低開23點，報12,018點，科技指數跌74點，報10,517點。

大型科網股普遍向下，阿里巴巴跌1.7%報256港元；京東集團跌1.7%，報406.4元；美團跌1.3%報422.2元；騰訊跌0.1%報747元；小米集團無起跌，報28.8元。

石油股跟隨油價回吐，中國海洋石油跌2.1%，報9.91元，是表現最差藍籌；中國石油及中國石化跌1.1%及0.7%。

其他重磅藍籌個別發展，滙豐控股跌1.5%報45.7元；香港交易所跌1.5%報557元；友邦保險跌0.5%報100.9元；建設銀行跌0.3%報6.21元。中國平安及中國移動逆市升0.8%及1.7%，開市報93.95元及51.35元。