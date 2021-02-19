德州寒流影響供電　美墨邊界汽車廠被迫停工

受暴風雪侵襲打擊，美國南部及墨西哥的天然氣供應中斷，對美墨邊界的汽車製造廠造成嚴重破壞。福特、通用及豐田等車廠紛紛宣布關閉多處廠房，墨西哥北部工業重鎮已有數百萬人無電可用，預計德州寒流將持續至周六才會逐漸回暖。

墨西哥汽車協會(AMIA)指，墨西哥北部6個州本周出現大規模停電，導致汽車組裝廠生產暫時中斷，而天然氣供應受阻，令邊界周圍汽車廠天然氣消耗量被迫下調20%至30%，周二(16日)至今最少有5間車廠受影響。

福特汽車周四(18日)表示，在惡劣天氣下，密蘇里州的堪薩斯城、Flat Rock與俄亥俄州及墨西哥北部邊境索諾拉州的工廠必須暫時關閉。

大眾汽車周三(17日)亦指，因天然氣供應受限，預計周四、周五(19日)墨西哥部分廠房將暫停生產。奧迪與通用汽車墨西哥錫勞廠則傳出停工災情，通用汽車稱，德州、田納西州與肯塔基州的3個廠房將縮減輪班班次。

日系車廠豐田及日產亦遭殃，豐田的德州廠周五將停工，密西西比州及阿拉巴馬州廠將於周四調整輪班班次；日產汽車在田納西州及密西西比州的工廠亦將暫時停工。

事實上，墨西哥高度仰賴天然氣發電，而天然氣多由美國進口，替美墨邊界的汽車業及其他產業提供電力，但受天災影響，上周自德州管線進口的天然氣減少約75%，多處區域停電及停工，已造成數十億美元損失。