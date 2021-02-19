【高盛推介】ATM隨大市下跌 留意牛證部署
2021年02月19日 10:29
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高盛(亞洲)有限責任公司：大市今早繼續下跌，A.T.M.亦見跟隨。當中昨日曾創歷史新高，但收市跌約1.3%及5.2%的騰訊(00700)及美團(03690)，現報741及421.4元，跌約0.9%及1.5%。又昨日跌約2.5%的阿里(09988)，今早跌幅較深，現報256元，跌約1.7%。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日騰訊牛證及熊證皆獲資金轉向沽出。而阿里則見其熊證於昨日錄得約80萬元資金流入。美團方面，則見昨日資金繼續部署牛證，錄得約1,700萬元資金流入。
投資者如看好騰訊，近牛選擇可留意騰訊牛(67177)，與現價有約43.8元收回距離，收回價697.18元，行使價694.68元，換股比率500，槓桿比率15.2倍，高槓桿近牛。遠牛選擇可留意屬低面值的騰訊牛(67492)，與現價有約55.8元收回距離，收回價685.18元，行使價682.68元，換股比率500，槓桿比率12.0倍，低面值遠牛。投資者如看淡，可留意屬市場上首三高槓桿之一的騰訊熊(69701)，與現價有約39元收回距離，收回價780元，行使價782.5元，換股比率500，槓桿比率16.7倍，市場上首三高槓桿之一熊證。
投資者如看好阿里，貼牛選擇可留意阿里牛(53554)，與現價有約14.8元收回距離，收回價241.18元，行使價239.18元，換股比率500，槓桿比率14.6倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。遠牛選擇可留意屬低面值的阿里牛(52891)，與現價有約23.8元收回距離，收回價232.18元，行使價230.18元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，低面值遠牛。投資者如看淡，可留意屬近熊的活躍條款阿里熊(69928)，與現價有約14元收回距離，收回價270元，行使價272元，換股比率500，槓桿比率14.5倍，活躍條款近熊。
投資者如看好美團，貼牛選擇可留意美團牛(50754)，與現價有約24.2元收回距離，收回價397.18元，行使價394.18元，換股比率500，槓桿比率14.7倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。遠牛選擇可留意屬低面值的美團牛(57164)，與現價有約41.2元收回距離，收回價380.18元，行使價377.18元，換股比率500，槓桿比率9.2倍，低面值遠牛。投資者如看淡，可留意屬近熊的新上市美團熊(64239)，與現價有約28.6元收回距離，收回價450元，行使價453元，換股比率500，槓桿比率11.9倍，新上市近熊。
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