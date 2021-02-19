【瑞通推介】恒指曾試30200點　投資者即市撈牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國就業數據遜預期，道指隔晚收報31493點，跌119點(或0.38%)。恒指昨高開近100點後轉跌，收報30595點，跌489點(或1.57%)。今早再跌逾200點，跌穿30400點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾1.5億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾6100萬元，反映投資者預期大市急挫過後將見反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價30000至30099點，而熊證街貨重貨區為收回價31500至31599點。

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