【瑞通推介】恒指曾試30200點 投資者即市撈牛
2021年02月19日 10:30
東網電視更多新聞短片
瑞通認股證牛熊證銷售部：美國就業數據遜預期，道指隔晚收報31493點，跌119點(或0.38%)。恒指昨高開近100點後轉跌，收報30595點，跌489點(或1.57%)。今早再跌逾200點，跌穿30400點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾1.5億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾6100萬元，反映投資者預期大市急挫過後將見反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價30000至30099點，而熊證街貨重貨區為收回價31500至31599點。
內地新春假期間，零售和餐飲銷售額按年增長28.7%至約8210億元人民幣。美團(03690)昨破頂升至460元後捱沽，收挫5.2%於428元。今早再跌逾2%，跌穿10天線以及420元。昨有逾1億元淨流入其好倉，為昨日最多資金淨流入的個股好淡倉項目，淡倉同日則有逾530萬元淨流出。
騰訊(00700)旗下「王者榮耀」及「PUBG Mobile」一月全球營收排名首兩位，騰訊上日曾升至775.5元之上市新高，收市倒跌1.3%，報747.5元。今早續跌近2%，下試730元水平，回至10天線之下。昨有逾39億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，逾5900萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾350萬元淨流入。
藥明生物(02269)昨下瀉5.13%收市，報116.4元，一舉跌穿10天和20天線。股份三連跌，累計下跌6.4%。藥明生物早前發盈喜，預期去年純利按年增長至少65%。股份今早高開在118元後回軟，一度跌穿115元。近840萬元在昨日淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。
連續兩日抽升的瑞聲(02018)，昨回調5.8%收市，報45.4元，250天線收復一日後再度失守。瑞聲近日公佈分拆誠瑞光學A股上市獲港交所批准，瑞聲今早隨市略回，力守45元。昨有逾670萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾450萬元淨流入。
乘聯會指，1月狹義乘用車零售銷售216萬輛，同比增25.7%，並指2月的乘用車市場零售走勢較好。另據報高瓴資本斥資2億美元認購比亞迪(01211)部分配售股票，另邊廂高瓴在上季清倉了另外三家新能源車中概股。比亞迪昨以全日低位253.8元收市，挫4.4%，10天和20天線同告失守。今早再跌逾3%，跌穿245元。昨有逾2500萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾200萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中年期沽(18412)，行使價：27600點，2021年8月到期，實際槓桿：7.8倍
美團輕微價外、中短期購(25482)，行使價：480元，2021年7月到期，實際槓桿：4.6倍
美團輕微價外、中短期沽(25499)，行使價：369元，2021年8月到期，實際槓桿：3.5倍
騰訊價外、中短期購(25434)，行使價：900元，2021年7月到期，實際槓桿：6.4倍
騰訊輕微價外、長期沽(14233)，行使價：686.68元，2021年12月到期，實際槓桿：3.3倍
藥明輕微價外、中年期購(26864)，行使價：126.88元，2021年8月到期，實際槓桿：3.3倍
瑞聲輕微價外、中短期購(16489)，行使價：53.88元，2021年5月到期，實際槓桿：5.7倍
瑞聲價內、中年期沽(29246)，行使價：46.88元，2021年8月到期，實際槓桿：2.2倍
比迪價外、中短期購(29333)，行使價：318.88元，2021年7月到期，實際槓桿：4倍
阿里輕微價外、中短期購(22848)，行使價：299.88元，2021年5月到期，實際槓桿：7.8倍
阿里輕微價外、中短期沽(22840)，行使價：238.88元，2021年8月到期，實際槓桿：4.1倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(60467)，收回價：29710點，槓桿比率：45.3倍
恒指熊證(64052)，收回價：31140點，槓桿比率：27.6倍
美團牛證(51890)，收回價：388.88元，槓桿比率：11.2倍
美團熊證(55840)，收回價：495.88元，槓桿比率：4.7倍
騰訊牛證(69500)，收回價：698.48元，槓桿比率：13.8倍
騰訊熊證(65737)，收回價：808元，槓桿比率：8.3倍
藥明牛證(51508)，收回價：104.8元，槓桿比率：7.2倍
藥明熊證(61272)，收回價：130.8元，槓桿比率：6.5倍
瑞聲牛證(61401)，收回價：39.9元，槓桿比率：4.6倍
瑞聲熊證(56382)，收回價：49.98元，槓桿比率：5.9倍
比迪牛證(66890)，收回價：220.88元，槓桿比率：7.7倍
比迪熊證(52630)，收回價：282.88元，槓桿比率：4.9倍
阿里牛證(52140)，收回價：240.88元，槓桿比率：13.9倍
阿里熊證(66180)，收回價：273.88元，槓桿比率：11.3倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。