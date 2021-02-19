【高盛推介】騰訊走低 北水連日買入騰訊
2021年02月19日 10:44
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊(00700)昨日雖曾升見775.5元，創歷史新高，惟收市跌約1.3%。今早繼續下跌，早上低開不足0.1%後跌幅擴大，最低見730元的近期低位。現報734.5元，跌約1.7%，落後大市。有調查機構指，騰訊旗下的《王者榮耀》及《PUBG Mobile》兩款手遊，於上月收入達2.67億及2.59億美元，為上月全球收入排名首兩位。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於截至本周三的3個交易日皆錄得資金流入，合共約1.18億元後，昨日獲資金轉向沽出。而認沽證於本周三及周四則共錄得約600萬元資金流入。另一方面，昨日港股通重開，進而觀察港股通資金流向，則見北水繼續追捧騰訊，錄得約39.2億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約6%，年期約2個月的騰訊購(11205)，行使價777.5元，2021年04月26日到期，實際槓桿8.9倍，貼價、高槓桿。高槓桿選擇可留意年期約2個月的騰訊購(14835)，行使價800.5元，2021年04月23日到期，實際槓桿9.6倍，較貼價、高槓桿。價外選擇可留意年期約4個月的高槓桿騰訊購(22330)，行使價909.38元，2021年06月23日到期，實際槓桿7.5倍，價外、高槓桿。牛證方面可留意屬近牛的騰訊牛(52007)，與現價有約16.3元收回距離，收回價718.18元，行使價715.68元，換股比率500，槓桿比率33.0倍，高槓桿近牛。並可留意收回價稍遠的騰訊牛(67177)，收回價697.18元，行使價694.68元，換股比率500，槓桿比率17.1倍，近37.3元收回距離牛證。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬低面值的騰訊沽(26146)，行使價635.86元，2022年06月23日到期，實際槓桿3.0倍，低面值、長年期。熊證方面可留意屬活躍條款的騰訊熊(69701)，與現價有約45.5元收回距離，收回價780元，行使價782.5元，換股比率500，槓桿比率14.2倍，活躍條款。
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