黃詠欣：樓市小陽春　入市前有咩注意事項？

樓市小陽春今年提早在農曆年前已經出現，買樓當然是開心事，若然已經遇到心儀單位正準備落訂，今日想提提大家在落訂前要注意的事項。

首先，筍盤的確是手快有手慢無，為免錯過心儀單位，一連追幾口價並不出奇，不過切記要先問一問銀行估價，以免過分進取，追價追到遠超銀行估價。一般來說，成交價與銀行估價上下差距不多於10%，才是銀行做按揭時可以接受的水平。如高出估價太多，銀行或未能批出足額按揭，低估價太多銀行都會懷疑單位會否有一些潛在未知問題。因此，若果有目標屋苑最好預先在網上就不同座向單位查一查初步估價，鎖定目標，再致電銀行或找專業人士幫忙提供最新最貼市估價，便買得放心。

此外，樓市暢旺，又加上連續多天的公眾假期，銀行審批過程或有機會需時較長。留意4月初也有一個長假期，近日簽約的話，記着要預留較長的成交期，會較為穩妥。即使只是想做預先評估，都記得要預留多一點時間，或是找專業人士幫忙，便不用擔心審批時間過長而錯過心儀單位了。

最後再祝大家牛年升級做業主，有樓的朋友，今年成功樓換樓，股樓皆旺。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣