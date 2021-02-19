道期偏軟 油價跌逾1%
2021年02月19日 16:12
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美匯指數報90.49；港匯反覆處7.7532；離岸人民幣(CNH)見6.4531；美元兌日圓報105.59；歐元升上1.2114；英鎊見1.3985。金價於1,770美元上落。市場憂慮美國德州寒潮影響供應，油價跌逾1%，布油報63.05美元，紐油處60美元樓下。道指期貨跌26點。
●市後關注點
-17:00 歐元區2月製造業採購經理指數(PMI)
-17:30 英國2月製造業採購經理指數(PMI)
-22:45 美國2月製造業採購經理指數(PMI)
-23:00 美國1月二手樓銷售
●恒生指數收報30,644點，升49點或0.16%。主板成交2,532億港元。獲北水追捧的三大內地電訊股愈升愈有，中國移動飆6.4%，連升6日至近半年高位。中國電信飆9.78%；中國聯通升6.94%。https://bit.ly/3bhPZc5
-吉利汽車擬設公司，專營電動車規劃及營銷。
-傳小米將造車，股價應聲抽高，收市升6.42%。
●滬綜指收升20點，水泥股領漲5%，酒股捱沽。https://bit.ly/3drRt6s
●眾安銀行新春5日派逾14萬封電子利是，擬將服務恒常化。
●傳福士集團考慮最快明年分拆保時捷上市。
●新債王岡拉克轉軚撐比特幣，摩通憂強勢難持續。
●封鎖措施影響，澳洲1月零售銷售增長遜預期。
●Apple招聘研發工程師，冀為發展6G早着先鞭。
●德州寒流影響供電，美墨邊界汽車廠被迫停工。
●日本2月製造業PMI升至50.6，重上擴張水平。
●破產管理署：1月提交強制清盤呈請宗數按月增35%。
●財政預算案傳將擴大iBond發行規模。
●瑞銀料亞太區借貸活動趨活躍，香港經濟迎接強勁復甦。