蓋茨預言疫後兩大危機　4大產業有錢途？

世紀疫情肆虐全球，改變了世代生態，疫後世界會如何惹起市場確切關注，因部署得宜，隨時能主導全球！過往不斷猜中科技產業變遷的微軟創辦人蓋茨再次走入人們的視線，近期更預言疫後世界首要應對氣候變遷，若要化解，就需要「在整個實體經濟推動創新」，以科技實現「溫室氣體零排放」。

蓋茨近日出版新書，探討如何避免全球氣候災難，順道警告在新冠肺炎疫情大流行過後，世界恐面臨氣候變遷和生物恐怖主義的威脅，兩者的潛在影響力甚至較疫情更嚴重。

【改食人造牛】

他認為，想從自然環境的災害中拯救地球和經濟，其中一個辦法就是全球富裕國家「100%」改吃人造牛肉，以降低動物在飼養過程中所釋放的溫室氣體排放量。

對於真肉及假肉在味道及口感上始終有不同，蓋茨就認為人的口味可以習慣，惟也承認自己間中仍會吃傳統快餐店的漢堡包。

【研清潔能源】

除了「人造食物」外，他建議每年撥款350億美元(約2,730億港元)用於氣候和清潔能源研究，特別提到中等收入國家要在2050年滿足基本能源需求，按照目前的綠色溢價(即產生碳排放和不產生碳排放產品之間的成本差價)，需要政府補貼數以萬億美元的資金，這是不切實際的。

不過，如果通過新能源技術創新，將綠色溢價從目前的水平降低95%，就能在滿足發展中國家基本民生需求的前提下，實現零碳排放的目標。

其實，早於2019年，蓋茨與旗下基金會已出售了石油和天然氣公司的直接持股。至於他個人仍使用私人飛機，他解釋用的是生物燃料發電，即植物製作的燃料，比一般燃料價錢貴兩倍。然而，他期望可研發出新的飛行燃料，既不會太貴，又可以零碳排放，或使用綠色氫氣作為飛機的動力。

【廣泛用核能】

蓋茨多年來一直推崇核能，認為可以完美解決能源問題，因核能是唯一可24小時不間斷使用的無碳能源。因此，他建議廣泛採用新一代核能來補充風能和太陽能，並指應進一步探索更多能源可能性。

雖然現階段讓人們接受核電站似乎仍有困難，但只需再過5年，新型核電站的效率性和安全性就能得到驗證，成本亦會降低。

另外，他也預計全球會實行「電氣化」，即以電力為主，減低化石燃料的依賴。換言之，電動車必然是大勢。

【創造新鋼鐵】

製造業約佔全球溫室氣體排放的三分之一，污染程度高於電力或交通運輸業，隨着全球人口攀升和各國發展，二氧化碳必將伴隨製造業急速增長。因此，蓋茨提議，若能將捕獲到的30%二氧化碳注入混凝土中，創造出一種不同類型的鋼鐵，製造業也能實現節能減排。

總結來說，若投資者要在金融市場找商機，或許可認真探究清潔能源、原材料、人造食物、核能等相關股份，這個未來大趨勢難以改變。

【狂買農地 研「超級穀物」】

既然氣候危機無法避免要面對，涉及到的糧食問題也須解決，蓋茨已早着先機，由2014年起買入美國農地，目前在美國19個州總共擁有24.2萬英畝農地。雖然農地價值已翻倍，但蓋茨似乎志不在此，而是期望借這些農地研發出一種能抵受氣候變化的「超級穀物」。

據美國媒體資料顯示，蓋茨目前擁有最多土地的州，分別是路易斯安那州及阿肯色州。這些農地由蓋茨旗下控股公司Cascade Investment直接或間接持有，當初設立此公司，就是為了管理他的龐大資產。

這已非蓋茨首次涉足農業。早在2008年，他旗下的慈善機構蓋茨基金會撥款3億美元，提倡非洲及南亞小農採用高產出、可永續的農作方式。接下來，基金會擬着手研發一種「超級穀物」，能夠抵禦極端氣候。

Cascade Investment拒絕公開這些農地的實際用途，僅說：「Cascade非常支持永續性農業。」而Cascade子公司Cottonwood Ag Management是另一非牟利組織Leading Harvest的成員，後者的目標是推廣永續性農業的標準，把保護農作物和土地列作優先事項。

因此，外間估計，蓋茨重注買入農地是為了開發「超級穀物」，以解決全球糧食危機，尤其他曾說過，期望在面對氣候問題下，提供更多方便易用的技術來幫助小農民應對。

【蓋茨認為疫後世界兩大危機】

●全球暖化與氣候變遷

「每年因氣候變遷死亡的人數將較新冠肺炎死亡數還要多，2100年時，氣候變遷的致命性可能會增加5倍。」

●生物恐怖主義

「想要造成傷害的人可能會製造出某種病毒，意味人類到時不僅面對自然流行病毒，還會遇到人為製造的。須花費的成本與碰到的機會可能較新冠肺炎還要高。」

註：他在2015年就曾警告，未來全球可能爆發瘟疫；去年8月時預測，疫情有望今年底結束。