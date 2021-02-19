樓價UPDATES：港島中西區3房800萬有交易

換樓需求強勁，大單位有捧場客，港島鐵路沿線單幢樓，三房戶「8球」有交易。堅尼地城慧華閣一個三房單位，就以800萬港元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●堅尼地城慧華閣中層A室，實用面積453方呎，三房間隔，望樓景，以800萬元易手，實用呎價17,660元，新買家屬於用家，見800萬元價錢可以港島中西區三房單位入市，原業主於2006年以254.5萬元買入，持貨15年，單位升值約214%。

●西半山輝煌豪園高層F室連租約單位，實用面積約721方呎，套三房間隔，獲長線投資客見市況向好，加快拍板以約1,640萬元承接，實用呎價約22,746元，並打算購入後作長線收租之用。

●翰林峰5座高層B室，實用面積約215方呎，開放式設計，望海景，原以16,000元放租，經議價後減價1,200元或約7.5%，最終以14,800元租出，實用呎租約69元，屋苑2月至今累錄約7宗租賃成交，現時有約23個單位放租，叫價由14,000元起。

●上環俊陞華庭中層B室，實用面積616方呎，套三房間隔，附有露台，以1,240萬元易手，實用呎價20,130元，新買家屬於用家，原業主於2005年以376萬元買入，持貨16年帳面獲利864萬元，單位升值約230%。

●北角康澤花園D座中層2室，實用面積574方呎，兩房間隔，望樓景，獲區外換樓客以約925萬元承接，實用呎價16,115元，原業主於2012年6月以583萬元購入上址自住，持貨近9年至今轉手，帳面獲利342萬元，單位期內升值約59%。

●北角嘉威大廈B座中層5室，實用面積233方呎，兩房間隔，外望街景，獲區外首置客以528萬元承接，實用面積呎價22,661元，原業主於2010年10月購入上址，當時作價200萬元，持貨逾10年至今沽售，帳面獲利328萬元，單位期內升值約1.6倍。

●鰂魚涌南豐新邨5座高層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔，望內園景，近日以688萬元沽出，實用呎價約17,596元，屋苑2月至暫錄約3宗買賣，平均實用面積呎價17,101元，現時約有80個放盤，最低入場價由650萬元起。

●西灣河鯉景灣怡昌閣低層E室，實用面積539方呎，兩房則王，望園景，以890.8萬元易手，實用呎價16,527元，原業主於2008年10月以345萬元買入，持貨13年帳面獲利545.8萬元，單位升值約158%。

●小西灣藍灣半島2座中層A室，實用面積約597方呎，套三房間隔，叫價約1,050萬元，議價後以1,038萬元成交，實用呎價約17,387元，新買家為同區用家，見近期市況向好及一二手熱賣，斥資入市作換樓之用。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨4期百老滙街99號高層A室，實用面積約752方呎，三房兩廳間隔，日前以1,000萬元易主，實用呎價約13,298元，項目2月暫累錄約16宗二手買賣，現時約有380個放盤，最低叫費由580萬元起。

●長沙灣泓景臺2座中層C室，實用面積490方呎，兩房間隔，去年7月放盤開價970萬元，上月底調整至860萬元即獲洽購，最終以850萬元成交，實用呎價17,347元，新買家為上車客，原業主於2016年8月以599萬元買入，持貨4年半帳面獲利251萬元離場，單位升值42%。

●長沙灣宇晴軒5座高層A室，實用面積約464方呎，兩房間隔，放盤約1個月，至近日以零議價840萬元沽出，實用呎價約18,103元，新買家為外區客，屋苑2月至今累錄4宗二手買賣，現時有約70個單位放售，叫價由835萬元起。

●長沙灣喜薈2座低層E室，一房間隔，實用面積約381方呎，連128平方呎平台，單位在8個月前以700萬元放盤，其後兩度減價至680萬元，獲區內首置客接洽，議價後再減價5萬元，以約675萬元成交，實用呎價約17,717元，原業主於2015年7月以約565萬元購入，轉售帳面賺約110萬元，物業升值近20%。

●西南九龍君滙港2月交投向好，至今暫錄約8宗買賣，平均實用呎價21,128元，單位為5座中層G室，實用面積474方呎，兩房間隔，議價後以960萬元成交，實用呎價20,253元。

●奧運站凱帆軒3座低層B室，實用面積約475方呎，兩房間隔，望海景，近日獲買家以898萬元承接，實用呎價約18,905元，屋苑2月錄約2宗二手買賣，平均實用呎價19,723元，現時約有72個放盤，入場費由850萬元起。

●大角咀港灣豪庭7座中低層A室兩房戶，實用面積約347方呎，以每月約15,500元放租約兩星期後接獲洽詢，雙方議價後減價約500元，以月租15,000元成交，實用呎租約43.2元，新租客為朋友，睇樓1次後即決定合租單位。

●旺角利奧坊‧曉岸2座中層G室，實用面積255方呎，一房間隔，開放式廚房，以580萬元易手，實用呎價22,745元，原業主於2015年10月以427萬元購入，持貨逾5年至今沽售，帳面獲利153萬元離場，單位期內升值約36%。

●黃大仙居屋天馬苑B座高層6室，實用面積415方呎，兩房一廳間隔，已補價自由市場開價576萬元，累減26萬元或4.5%，最終以550萬元成交，實用呎價13,253元。

●將軍澳維景灣畔2月暫錄16宗買賣，平均實用呎價16,341元，其中11座中層G室，實用面積499方呎，兩房間隔，享海景，去年6月開價938萬元，放盤8個月，累減78萬元，以860萬元易手，實用呎價17,234元。

●將軍澳新都城1期4座低層G室，實用面積701方呎，「大三房」間隔，放盤叫價950萬，經議價後降至920萬元成交，減幅約3%，實用呎價約13,124元，原業主於1997年1月斥資490.8萬元購得，是次轉手帳面獲利429.2萬元，帳面升值約87%。

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新界區

●馬灣珀麗灣13座高層G室，實用面積531方呎，兩房間隔，叫價688萬元，新近以648.5萬元沽出，0實用呎價12,213元，減幅約6%，新買家為首次置業人士，原業主則於2005年9月以221萬元買入，持貨15年轉售，帳面獲利427.5萬元，單位升值1.9倍。

●荃灣麗城花園1期1座高層A室，實用面積644方呎，套三房間隔，去年9月單位放盤價850萬元，10月降價至830萬元，今年1月最新叫價再下調至810萬元，終以798萬元沽出，累減52萬元或6.1%沽出，實用呎價12,391元，新買家為家庭客，租樓多年，把握低息環境及早置業。

●屯門聚康山莊5座中層G室，實用面積531方呎，三房兩廳間隔，業主會於起租前翻新牆身，經議價後，累積減租1,500元，租客決定以13,500元租入，實用呎租25.4元，如以同類型單位銀行估價約653萬元計算，單位的租金回報率可達2.5厘。

●屯門時代廣場E座中層5室，實用面積272方呎，新租客為區內分支家庭客，業主考慮到雙方租期可以配合，因此有提供議價空間，單位最終獲以9,000元即睇即租，實用呎租33.1元。

●屯門居屋兆康苑L座低層7室，實用面積467方呎，兩房兩廳間隔，原業主有提供議價空間，放盤至今累減22萬元，外區客於已補價自由市場決定以458萬元即睇即買，日後將自住或作投資之用，實用呎價9,807元。

●元朗山水盈5座低層B室，單位實用面積916方呎，套三房間隔，獲租客以20,500租入，實用呎租約22.4元，業主於2019年11月以998.3萬元購入，按買入價計算，租金回報約2.5厘。

●元朗2月錄逾100宗二手買賣，包括玉龍樓新近錄高層B室，實用面積288方呎，原則兩房間隔，以398萬元沽出，實用呎價13,819元，原業主於2017年9月以338萬元買入單位，持貨3年多轉售，帳面獲利60萬元或近18%。

●沙田第一城33座中層C室，實用面積854方呎，套三房連工人房間隔，放盤時叫價1,180萬元，放盤長達4年，近日終以1,138萬元沽出，實用呎價13,326元，原業主於1983年11月購入上址，當時作價50.48萬元，持貨逾37年至今沽售，帳面獲利1,087.5萬元離場，單位期內升值近22倍。

●沙田好運中心棕林閣座中層D室，實用面積443方呎，兩房間隔，議價後以695萬元易手，實用呎價15,688元，原業主於2014年以510萬元入市上址，持貨7年帳面獲利約185萬元離場，單位升值約36.3%。

●大圍金禧花園1座中層A室，實用面積340方呎，兩房間隔，日前以605萬元易手，實用呎價17,794元，原業主則於2011年以265萬元購入，持貨10年帳面獲利約340萬元，單位期內升值約128%。

●馬鞍山薈朗1座高層A1室，實用面積229方呎，開放式間隔，以403萬元易手，實用呎價17,598元，原業主於2016年以314萬元購入，持貨5年，沽出單位帳面獲利89萬元，單位升值約28.3%。

●馬鞍山新港城H座低層3室，實用面積338方呎，兩房兩廳間隔，望園景，放盤半年，原先叫價600萬元，獲買家以595萬元承接，實用呎價17,604元，原業主於2010年3月以208萬元購入，持貨近11年至今沽售，帳面獲利387萬元，單位期內升值逾1.8倍。

●西貢柏濤軒雙號屋全幢，套三房間隔，享山景，附設天台，叫價1,800萬元，累減302萬元，減幅達16.8%，以1,498萬元成交，原業主早於1992年9月購入，當時作價480萬元，持貨28年多至今將物業沽售，帳面獲利1,018萬元離場，物業期內升值約2.1倍。