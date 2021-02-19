發展商全速搶客　市區新盤競爭較激烈

疫情雖未完全受控，發展商已全速搶推新盤吸客，多個全新項目月底前出擊，當中以市區競爭較為激烈，新界區繼大型上車盤推出發售之後，亦有洋房豪宅項目籌備接力登場。

啟德GRANDE MONACO首批單位速錄約150個登記

一手物業繼續吸引購買力追捧。會德豐地產常務董事黃光耀稱，啟德GRANDE MONACO周四(18日)公布開價，屬牛年首個開價新盤，周五(19日)正式開放示範單位，暫已錄近500人參觀，料全日可錄約2,000人次睇樓，首批單位暫已錄得近百個登記。消息透露，項目截至晚上已錄約150張入票。

他透露，最快下周初加推單位，具提價空間，最快下周末開售，料首輪銷售將會推出整體約一半單位。他又希望下周公布的新財政預算案，推出優化按揭保險的樓價上限措施。

項目首張價單提供68伙，面積351至961方呎，間隔一房至四房不等，扣除最高總折扣後，折實售價由766.2萬港元起，呎價介乎21,829至25,279元。

他指出，集團於短短約1個半月售出365伙，套現超過58億元，成績理想。其中公司負責銷售的77/79 PEAK ROAD，今日將發出新銷售安排，盡推尚餘3座可供發售洋房，連同之前已推尚未售出的洋房，是次共有4伙標售，實用面積介乎6,061至7,527方呎，當中包括1間示範屋。

元朗尚悅‧天城樓書上網 洋房面積1772方呎起

Silversands連平台特色戶呎價2.35萬元售出

帝御·嵐天次輪銷售單位截止認購 共錄4342票登記

牛年一手樓市繼續旺場。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天，本周六(20日)將推出128個單位進行次輪銷售，發展商已於周五(19日)中午12時截止接受認購登記，合共錄得4,342張入票登記，超額認購近33倍，當中地產代理入票30張。

綜合價單資料顯示，該盤新一輪推售單位，實用面積192至357方呎，間隔開放式至一房，折實平均呎價15,847元，折實售價由約330萬至659.7萬元，呎價介乎14,338至20,235元。

觀塘安峯落實下周二開售68個單位

華懋集團旗下觀塘安峯，剛加推2號價單，提供35個單位，折實平均呎價20,382元，同時發出銷售安排，落實於下周二(23日)推售68個單位，料為牛年首個全新開售樓盤，當中16伙以招標形式發售。

該盤新推2號價單的單位，包括10個一房單位及25個兩房戶，實用面積由377至631方呎，扣減20%折扣後，折實售價由730.16萬元起，折實呎價由18,743元起。