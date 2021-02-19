九龍區樓價指數創兩年新低　藍籌屋苑劈價沽

二手樓價升勢「斷纜」，代理行一份反映主要大型屋苑價格的樓價指數連升兩周後，本周回落約0.24%，其中九龍區樓價指數更跌至約兩年新低。市場有藍籌屋苑收租業主棄守，決定劈價賣樓套現，以820萬元賣出茶果嶺麗港城兩房單位。

【樓價指數回軟 港島慘跌1.8%】

中原城市領先指數最新報176.11點，而大型屋苑及中小型單位指數，同期亦分別錄得約0.4%及約0.29%跌幅。三大整體指數齊升兩周後回軟。只有大型單位樓價指數按周升約0.06%至175.61點。

分區方面，市區樓價指數跌幅明顯，港島區報185.49點，按周跌約1.82%，九龍區同期跌約1.08%至168.78點，是繼2019年2月底後首見低於170點水平。相反，新界東報190.31點，按周升約0.51%，為近10周新高，而新界西按周漲約1.6%至165.40點。

【麗港城減價30萬沽】

部分市區投資者趁市旺套現。香港置業周鍵喬表示，麗港城33座高層B室，實用面積約522方呎，原業主持貨近19年，原先只是放租，市值月租約1.6萬至約1.65萬元。但近日卻睇淡後市，轉為以850萬元放售，放盤約一個月，減價30萬元後售出，呎價約15,709元，屬市價，期內帳面獲利逾630萬元離場。

另一個九龍指標項目荔枝角美孚新邨，都有「長情業主」沽貨。美聯吳志輝表示，屋苑8期百老滙街104號中層C室，三房間隔，望園及海景，以1,498萬元轉手，以實用面積約1,005方呎計，呎價約14,905元，原業主持貨32年，物業升值約7.5倍。他認為，政府撤辣可刺激入市意欲，帶動樓市交投向上。

【嘉湖山莊呎價約1.18萬元】

此外，用家需求推動，新界細價盤特別「旺場」。中原文家輝指出，天水圍嘉湖山莊單日連錄兩宗買賣，2月份已錄28宗，平均呎價再逼近1.1萬元。樂湖居13座高層F室，實用面積約449方呎，九龍區租客睇樓近兩個星期，參觀該單位翌日即還價，獲減20萬元後，以530萬元承接上址，呎價約11,804元。