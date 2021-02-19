【產經評論】廢官自製清盤潮　救市短視被趕超

一班廢官禍港！隨着疫情遲遲未能清零，企業捱不過年關，在農曆新年前的清盤呈請個案已大幅攀升，可以預見的是，新春後滿街「吉舖」的情況必然惡化，還未計商廈租賃，未來數月清盤個案恐幾何級飆升，看似天災使然，實乃人禍作祟！

誠然，面對史無前例的經濟大蕭條危機，全球各富裕經濟體皆想盡辦法挽救市道，要麼不惜代價大灑金錢，要麼傾財力專攻新產業，務求轉危為機。當大眾仍在懷疑為何債台高築仍要懶理違約風險，大開印鈔機救市之際，美國財長耶倫說得好，一來辦大事必須不拘小節，做得小不如不做，因涉及的機會成本太高；二來這是挽救「生命」，這不是單純活在當下的性命，而是包含內在的「求生技能」！須知道打工仔一旦離開職場太久，就會慢慢失去了工作活力，帶來的影響是一生之久。

因此，大規模救市實際是挽留着一地的「知識」，只有繼續投入職場，磨練技能，才能創造一加一大於二的協同效應，而不單單是派錢「養懶人」的短視概念。可惜香港一班無神經的廢官，偏偏就為救市慳荷包，不懂得「人才」是無形資產，只要保得住就業，一旦經濟復甦，增長幅度必然加快，反任由失業率飆至7%，而且「溫馨提示」未見頂，當中造成的人力損失已彌補不了，還涼薄到預計即使疫情過後，失業率也難短期內大幅回落，因為經濟結構已變！可憐的香港人，真的不知作了甚麼孽，竟有這樣既不肯在有資源下一解慳囊，又不願大舉投資新產業的政府，試問前途何在？

再看，曾為全球首富、多年來成功預測科技產業去向的微軟創辦人蓋茨，已列出一系列疫後世界的大趨勢，例如社會踏入全面電氣化、以植物為主題的替代食物風行、創新能源大革命等，有哪項是香港正着手研究？目前大環境依然不是炒股，就是炒樓，周遭競爭對手則大興土木力谷新興產業，尤其電動車及智能城市相關業務，試問香港將來憑甚麼競爭？

眾所周知，若要經濟有活力，企業角色吃重，所謂有競爭才有進步，愈多元化，就愈能激發創意，目前非常時期確實要政府開倉賑災，保住競爭力，匯聚無形資本，將來以乘數效應催谷復甦，而不是功不成就「肉赤」已花了數千億元。「小財不出，大財不入」的道理人人皆知，一班廢官「覺今是而昨非」仍未為晚也，最怕繼續蹉跎，羊已盡失後才驚覺，屆時怎樣補牢派身家已無意義！唯有望天佑香港！