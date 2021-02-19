美股反彈道指漲60點　富途急飆16%再試200美元關

美股周五(19日)回升，道指早段升63點，報31,556點；標指升0.19%，報3,921點；納指漲0.34%%，報13,912點。美國財長耶倫表示，仍需大規模刺激方案才能實現經濟全面復甦。港股方面，恒指夜期升219點，報30740點，高水95點。

個股方面，中資互聯網券商股再度熱炒，富途證券大漲16%，高見199.57美元；老虎證券漲11.4%；海川證券亦升26.9%。此前，中國國家外匯局表示，正研究允許境內個人在年度5萬美元便利化額度內，開展境外證券、保險等投資的可行性。

數據分析公司Palantir獲「女股神」Cathie Wood旗下基金加倉527.47萬股，其股價早段漲逾一成，高見28.05美元。

【22︰34】市場憧憬美國政府繼續增加刺激措施推動復甦，美股周五(19日)早段止跌回穩，道指回升60點，報31,553點；標指升10點，至3,924點；以科技股為主的納指反彈65點，至13,930點。

英國最高法院裁定，召車app的Uber司機為職位而非外判員工，消息拖累Uber股價跌1.12%至58.34美元。

報道指國際商業機構(IBM)考慮出售IBM Watson Health業務，方案包括出售予私募基金或另一家醫療公司，或與一家特殊目的收購公司(SPAC)合併。IBM股價報120.49美元，跌0.2%。

業績方面，美國農業機械生產商Deere股價早段急升6.07%至318.47美元，主要是截至1月底止首財季純利急升逾倍至12.2億美元，每股賺3.87美元，遠超市場預期的2.16美元，期內收入增加19%至91.1億美元，並基於農業和建築業環境改善，調高全年業績預測。

雲端服務公司Dropbox上季則轉盈為虧，蝕3.46億美元，主要因為實行遙距工作後，需為地產相關項目撇帳3.98億美元，經調整後每股純利28美仙，好過預期的16美仙。Dropbox股價早段跌1.31%至24.05美元。