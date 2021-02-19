IMF首席經濟學家：美國刺激計劃對通脹升溫風險有限

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家Gita Gopinath周五(19日)在網誌發文，認為美國拜登政府建議推行的1.9萬億美元規模的刺激計劃，引發的通脹升溫風險有限。

Gopinath指出，過去40年的經驗表明，美國物價的任何升溫壓力都不太可能使通脹率持續高於聯儲局2%的目標。她發現，即使失業率大幅下滑、工資水平上升，但2009年至2019年通脹率仍相對穩定，並稱目前美國6.3%的整體失業率低估了就業缺口。

IMF估計，拜登提出的一攬子計劃規模相當於國內生產總值(GDP)的9%，將令未來3年美國GDP累計增長5%至6%，而聯儲局青睞的通脹率指標將在2022年加快至2.25%左右。Gopinath說，這將與聯儲局去年採用的新政策框架保持一致。

事實上，Gopinath的觀點與一些擔心美國經濟過熱的知名經濟學者所有不同。美國前財政部長薩默斯稍早前警告說，接近二戰水平的刺激措施可能引發「一代人未曾見過的通脹壓力」。

至於美國財長耶倫亦提醒了相關風險，認為決策者擁有應對通脹率更急速升溫的工具，但相信不太可能有更大危險。

Gopinath說，有助於遏制價格上漲的因素包括全球化、企業有利潤調整空間等。她認為，自動化以及資本品價格相對下降很大程度上阻止了工資上漲影響傳導至物價。