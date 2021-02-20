東方日報B1：小米傳造車股價彈 恒指瀉近500點後拗腰升
2021年02月20日 00:14
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小米雷軍先前曾多次考慮造車計劃。
市場近期對電動車趨之若鶩，市傳小米集團(01810)跟隨一眾科技巨企殺入電動車產業，即刺激股價曾反彈逾10%，連帶原本面臨「北水」流入急降、僅靠個別舊經濟股苦撐的大市也拗腰倒升，恒生指數收市微漲49點。
曾被視為騰訊控股(00700)王牌應用程式(App)微信最大對手的小米旗下通訊軟件「米聊」周五(19日)正式結束10年多的服務，不過，內媒於同日下午引述消息人士指出，小米已經確定造車，並視之為「戰略級決策」，有機會將由董事長雷軍「親自帶隊」。公司就傳聞不予回應。
高估值的新經濟股繼續偏軟下，小米周五早段曾挫4.51%，惟造車消息近尾市傳出後，股價應聲急漲最多12.15%，高見32.3元，收市升幅收窄至6.42%，收報30.65元，成交額近134.5億元，成為第二最活躍港股。
據報，雷軍先前亦曾經多次考慮造車計劃，而小米內部也進行過討論研究，2015年起陸續申請汽車定速巡航、能源補充、車輛操控、導航、輔助駕駛等專利。
然而，雷軍本人也只是投資現於美國上市的蔚來汽車和小鵬汽車而已，對於要公司「落手落腳」造車頗有顧慮，尤其是蔚來創辦人李斌前年才找過雷軍求救。
香港股票分析師協會副主席郭思治指，市場目前對有關電動車的消息過度敏感，因此小米股價飆升為投機炒作因素居多。
他提醒，實際上，造車盈利回報所需周期長，從投資到新車試行可能需要幾年時間，要自力發展造車亦相當「燒錢」。惟他認為，現今各國愈加強調環保，電動車發展成為未來大勢所趨，而其市場滲透率亦有龐大上升空間，市場遠未飽和，預料將會有更多公司加入成為造車新勢力。
大市方面，恒指周五早段曾挫495點，低見30,099點，惟其後跌幅在中國移動(00941)抽升下逐漸收窄，尾市更因有小米加入「助攻」，一度轉升124點，高見30,720點，收市報30,644點；總結牛年首周4個交易日，累升471點，連升3周；國企指數萬二點關失而復得，收報12,106點，升65點；科技指數跌幅則由377點，收窄至30點，收報10,560點。
港股總成交額約2,541億元，沽空比率為11.47%，港股通淨買入按日急跌逾74%至僅36.79億元，再創今年新低，其中騰訊淨買入縮至不足4億元，美團(03690)再錄淨賣出約5.8億元。
中資電訊股做好，中移收漲6.43%，並獲「北水」淨買入22.06億元。董事長楊杰接受官媒訪問時表示，中移去年底累計開通39萬個5G基站，為全國所有地級市和部分重點縣城提供5G服務，今年將會繼續加大投資去加強覆蓋，基本上能夠覆蓋全國所有縣以上的城區和重要區域，並要加速5G與人工智能(AI)、雲計算、大數據和物聯網(IoT)等技術的融合。
大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，人民銀行在農曆新年假期後「收水」，令中港股市出現震盪，加上恒指在「北水」暫停期間已搶先升近2,000點，現時投資者選擇獲利「抖抖氣」也屬正常。他預期，恒指會先在30,000至30,200點水平整固。
港股美國預託證券(ADR)周五早段靠穩，友邦保險(01299)報102.61元，較香港收市價高1.11元；騰訊報747.31元，較港高6.31元。若按比例計，相當於恒指升124點。