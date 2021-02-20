東方日報B1：小米傳造車股價彈　恒指瀉近500點後拗腰升

高估值的新經濟股繼續偏軟下，小米周五早段曾挫4.51%，惟造車消息近尾市傳出後，股價應聲急漲最多12.15%，高見32.3元，收市升幅收窄至6.42%，收報30.65元，成交額近134.5億元，成為第二最活躍港股。

據報，雷軍先前亦曾經多次考慮造車計劃，而小米內部也進行過討論研究，2015年起陸續申請汽車定速巡航、能源補充、車輛操控、導航、輔助駕駛等專利。

然而，雷軍本人也只是投資現於美國上市的蔚來汽車和小鵬汽車而已，對於要公司「落手落腳」造車頗有顧慮，尤其是蔚來創辦人李斌前年才找過雷軍求救。

香港股票分析師協會副主席郭思治指，市場目前對有關電動車的消息過度敏感，因此小米股價飆升為投機炒作因素居多。

他提醒，實際上，造車盈利回報所需周期長，從投資到新車試行可能需要幾年時間，要自力發展造車亦相當「燒錢」。惟他認為，現今各國愈加強調環保，電動車發展成為未來大勢所趨，而其市場滲透率亦有龐大上升空間，市場遠未飽和，預料將會有更多公司加入成為造車新勢力。

中資電訊股做好，中移收漲6.43%，並獲「北水」淨買入22.06億元。董事長楊杰接受官媒訪問時表示，中移去年底累計開通39萬個5G基站，為全國所有地級市和部分重點縣城提供5G服務，今年將會繼續加大投資去加強覆蓋，基本上能夠覆蓋全國所有縣以上的城區和重要區域，並要加速5G與人工智能(AI)、雲計算、大數據和物聯網(IoT)等技術的融合。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，人民銀行在農曆新年假期後「收水」，令中港股市出現震盪，加上恒指在「北水」暫停期間已搶先升近2,000點，現時投資者選擇獲利「抖抖氣」也屬正常。他預期，恒指會先在30,000至30,200點水平整固。