美股道指創新高後表現乏力　納指全周累跌1.5%

美國股市周五(19日)高開後表現乏力，3大指數收市窄幅上落。道指盤中最升曾升154點創紀錄新高(31,647點)，惟至中後段升勢緩和，全日收報31,494點，升少於1點；標指收報3,906點，跌7點或0.19%；納指收報13,874點，升9點或0.07%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累升0.11%、下跌0.71%和下跌1.57%。

英國最高法院裁定，召車app的Uber司機為職位而非外判員工，消息拖累Uber股價全日跌1.03%，收報58.39美元。

報道指國際商業機構(IBM)考慮出售IBM Watson Health業務，方案包括出售予私募基金或另一家醫療公司，或與一家特殊目的收購公司(SPAC)合併。IBM股價收報118.99美元，跌1.44%。

數據分析公司Palantir獲「女股神」Cathie Wood旗下基金加倉527.47萬股，其股價全日升15.22%，收報29美元。

外國傳媒報道，美國銀行周五表示，上周有創紀錄資金湧向大型科技股，規模高達278億美元(約2,168億港元)。該行擔憂聯儲局的超寬鬆貨幣政策，恐引爆嚴重的資產泡沫。

美銀表示，去年3月以來，全球市值以每小時62億美元(約483億港元)的速度急速增長，幾乎是2008年金融海嘯時的10倍，市值暴增50萬億美元。為確保市場穩步運行，聯儲局持續透過購債向市場挹注大量資金，將科技股推升至歷史新高，市值翻倍。

美銀首席投資策略師Michael Hartnett認為，更多的刺激措施將導致股票或通脹炒過龍(overshoot)，繼而引發市場修正，預計股票調整幅度或超過10%。

事實上，過去6周以來，大型科技公司吸引創紀錄的資金流入，規模高達190億美元。美銀流量數據顯示，在截至周三(17日)的一周內，債券型基金吸引了126億美元資金流入。