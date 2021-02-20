1周10大驚奇：全球股市何時大冧？睇實呢樣...

2021年轉眼間已經歷了農曆新年，全球股市依然欣欣向榮，完全無視經濟壞消息。開年首周提及美國因「派錢」效應，或許到了4月才是冧市之時！本周又有甚麼信號？

【1、股市何時大冧？睇實美10年期債息1.5厘】

美國長債孳息率周二(16日)大升，30年期升至2.089厘，10年期升至1.299厘；2年期與10年期孳息率差距達1.18個百分點，創4年以來最大。

Jefferies全球策略師主管Sean Darby表示，由於10年期美債孳息率直逼1.3厘，並挑戰1.5厘大關，相當於標普500指數的平均股息率。換言之，一旦10年期債息見1.5厘，股市上升動力可能會腰斬，尤其是市盈率較高的股票及指數(如納斯達克100指數)將首當其衝。

除了債市外，他指美元也需留意，今年美元已出現輕微回升。市場普遍認為，美元弱有助於維持全球金融狀況寬鬆，繼而有利股市。「對於股市投資者而言，未來最糟糕的情況是美債孳息率持續上升，並推升美元。」

至於何時冧市？他估計年底10年期債息將達到2厘。

【2、爆煲先兆？企業借錢不做實業 寧炒比特幣】

虛擬貨幣「一哥」比特幣的主要企業支持者MicroStrategy公司，計劃發債借6億美元(約46.8億港元)加碼買入。

該公司去年8月在比特幣價格飆升之際首度投資，當時以2.5億美元價格買了近2.5萬枚比特幣，並於去年持續增持，繼去年12月發行6.5億美元債券購買比特幣後，目前計劃發行6億美元的可轉換債券，來籌措購買比特幣的資金。

文件顯示，該公司已擁有近7.2萬枚比特幣，市值約36億美元，同時帶挈這家全球最大企業情報公司過去一年股價暴漲5.8倍。

【3、另一爆煲先兆！基金經理對經濟信心史上新高】

根據美國銀行最新月度調查顯示，基金經理對全球經濟前景的信心升至史上新高紀錄，在此同時，基金投資組合的現金部位降至7年新低，也就是2013年「縮退恐慌」爆發前以來最低。根據往績，這往往是大冧市前先兆。

美銀2月基金經理調查報告顯示，91%基金經理預期經濟將會更加強勁，數據創下該項調查史上最高紀錄，且大多數的受訪者認為經濟將呈現V形復甦。調查又顯示，現金水位降至3.8%。根據往績，只要低於4.5%就隨時有危機。

基金減持現金，將資金注入股票和商品市場，配置升至2011年以來最高紀錄。

美銀在2月5日至11日訪查225位基金經理意見，得出以上結論，上述合計管理資產6,450億美元。

值得一提的是，25%基金冒着較正常更高的投資風險，數據創下史上最高紀錄。

【4、糧食危機別輕視！阿聯酋本周有行動】

在全球糧食價格飆升之際，阿拉伯聯合酋長國正考慮對牛奶、雞肉實施價格管制，反映即使是富有國家，也面臨糧食漲價引發的通脹壓力。

阿聯酋糧食安全國務部長Mariam Almheiri表示，這項措施預料將適用於本土和進口產品，「我們正在仔細研究此措施，可能需要作出一些調整。」

據聯合國糧價指數，由於做為牲畜飼料的玉米、大豆等穀物價格勁升，全球糧價在1月攀抵6年高位，加劇通脹升溫的擔憂。

值得留意的是，阿聯酋大部分為沙漠，國內90%食物倚賴進口。

【5、全球貿戰新武器係「貨櫃」？】

2月中旬，亞洲正值農曆新年，惟越南和中國南部工廠，正夜以繼日趕工消化在手訂單。全球物流業巨企SEKO表示，缺櫃對越南而言問題更麻煩，因影響到製造業原料進口，令一些代工業務不得不回流至中國。

據悉，越南當地產業供應鏈，因需求太大與供應有限下，之間差異性過大而宣告「斷鏈」，主因是整個中國珠江三角洲接駁船業，甚至在農曆春節前7至10天就開始停止接送貨物，有些甚至對新訂單拒諸門外，直到2月底才收件。

對越南而言，目前遇到兩個難題：一個是運輸業市場根本供不應求，另一個則是航運業把空櫃運往中國列為首選，因利潤高。亦即是說，所有航運業都先把空櫃搬到中國，運往東南亞各地成次，因航運業都希望櫃子趕緊再運到西方國家，以牟取高利潤。

在越南製造產業中，有許多老闆都是中國人，為使上游供應在缺櫃非常時期更順暢，有些美國進口商乾脆就將代工業務，從越南拉回至中國。

只能說，全球貨櫃短缺風潮，正吹向整個東南亞地區。

【6、人算不如天算！日本地震震散汽車業】

疫情肆虐逾一年，全球經濟正力拚復甦，惟「人算不如天算」，任憑人類怎部署，也敵不過天災降臨。日本地震已震散了汽車生產大計；美國暴風雪不但影響石油供應，同時令晶片供應更短缺。它們皆關乎到基本生活所需，且別輕視突如其來的通脹威脅。

●日本地震 汽車產業唔止憂「芯」

正當全球憧憬經濟復甦之際，大型天災恐拖後腿。作為「消費之首」的汽車產業，一向被視為經濟晴雨表之一，目前遭受天災人禍夾擊。日本一場地震，震散了全球賣車一哥豐田旗下的日本工廠，有一半生產線停產，加上原本的晶片荒問題尚未解決，未來車價恐推升通脹。

日本福島早前大地震後引發大停電等後遺，豐田汽車因有零件供應商遭遇停電，上游供貨受阻，導致其14條生產線停工。目前公司在日本共有15家工廠，共28條生產線，故據估算，其每日將減少5,000至6,000部汽車產量。上述生產線將停工至周六，屆時要視乎情況才能決定會否復產。

豐田連同旗下大發工業和日野汽車，去年憑着953萬輛汽車的銷量，擊敗德國福士汽車，重奪全球銷量榜冠軍。若停產事件持續，該公司很可能再度痛失「一哥」地位。豐田生產線停工主因是懸載系統零件供應商日立Astemo遭遇地震後停電所致，後者位於福島的工廠由於要進行電源檢查並確保安全，令生產及出貨停頓至今，目前未知何時才能復工。

值得注意的是，日立Astemo是日立製作所與本田汽車的合資零件廠，除向豐田供貨外，亦有向日產等其他車廠供貨，故今次供應中斷實際影響可能更廣泛。

除天災打擊外，汽車業自去年底起一直受缺「芯」問題困擾。由於半導體行業產能緊絀，不少供應商選擇優先供貨予利潤較高的電子設備商，導致汽車晶片長期缺貨，多家車廠也因此無奈減產。半導體製造商Microchip Technology總裁兼營運總監Ganesh Moorthy表示，涵蓋各行業的晶片短缺問題，恐怕要到2022年才能解決。市場調研公司IHS Markit亦警告，晶片荒可能會導致今年首季全球減少近100萬輛輕型車的產量，較其於本月初時67.2萬輛的預測更悲觀。Moorthy更直言，目前供需脫節「可能是我從業40年來見過的最糟糕情況」。

汽車之所以成為內需消費之首，主因是銷售單價較高，若因供應問題而漲價，勢必刺激通脹。再者，全球各地正努力「谷消費、救經濟」，汽車是重中之重，減產恐進一步拖慢復甦步伐。

【7、人算不如天算！美國暴雪 油產降幅前所未見】

美國遭遇極端寒流，在德州等原油生產大州受到停電影響下，全美每日原油產量急插1/3，降幅前所未見，令近期受需求前景改善提振的油價進一步上升。紐約期油周三徘徊逾一年高位，升0.89%，至每桶60.05美元；布蘭特期油升1.1%至64.05美元。

油價上漲惠及石油和天然氣公司股價表現，西方石油(Occidental Petroleum)和埃克森美孚股價周二分別急漲逾4和3%。

據交易員和業界高管表示，目前全美每日原油產量急跌350萬桶或以上。相比之下，官方數據顯示，在暴雪肆虐前，美國每日原油產能約1,100萬桶。位於德州的全美最大頁岩油產區二疊紀盆地損失尤其嚴重，產量下滑多達65%。

德州產油活動受創，因為氣溫太低導致井口和油管內的原油和液化天然氣結冰，德州的油管置於地面上，與北部產油地區置於地下的做法不一樣。當前最迫切問題是氣溫何時回復正常。

顧問機構Energy Aspects首席石油分析師Amrita Sen表示，是次暴風雪對原油產量造成的損失遠超原先預期，由於產油商需要待油管回復狀態以及德州電價回復正常，才能重新產油，二疊紀盆地的產油量可能要到下周一才能恢復暴風雪前的水平。

受到暴風雪的影響，二疊紀盆地第二大原生產商西方石油已發表「不可抗力」通知，告知客戶嚴寒天氣影響運輸設施並導致交貨延誤，將被迫減少原油產量，目前無法預估減產狀況將持續多久；雪佛龍亦因停電宣布關閉德州克伯森縣的油井。

雖然目前不清楚美國這次寒流會持續多久，對國際油價的影響很可能只會是短暫性質。油價走向之後會重新回歸基本因素，包括石油輸出國組織和盟國(OPEC+)的減產行動以及疫苗推出有望令需求逐步改善。部分分析員揚言商品進入「超級周期」，因投資者以商品對沖全球經濟反彈帶來的通脹風險。

另外，美國德州日前因寒流大停電，三星電子位於德州奧斯汀的半導體廠房已逐步停工。三星電子表示，目前正與奧斯汀當局討論復工時間，相信一恢復供電，三星電子就會立即復產。

三星電子的奧斯汀晶圓廠佔總產能比重高達28%，花旗集團分析師認為，若美國的嚴寒氣候持續，三星電子的晶圓事業產能和收入，將於短期內受衝擊。

【8、基本因素變了！依家首要睇疫苗接種】

以往投資有所謂基本因素，不少分析員也琅琅上口，以此鑑定某項投資是否抵買。踏入牛年，全球投資格局勢一反常態，皆因疫情顛覆了傳統，刻下新進的基本因素包括：誰先接種最多疫苗、誰有最多勞動人口，以及誰能搶先發展高新科技。世界變了，擁有這些才是贏家！

●達「群體免疫」有利金融市場

目前投資者對今年各地廣泛施打疫苗，將帶動經濟復甦感樂觀，有數據顯示，發達地區搶購了全球七成疫苗，意味世界復甦步伐勢不一致。不過，在疫苗施打後，仍須提防主要經濟體的刺激經濟政策可能提前逆轉、甚至出現貨幣戰。

誠然，終結疫情的速度顯然對所有經濟體和金融市場都很重要，市場策略師皆在研究疫苗的相對投放量，以尋找哪個國家能率先達成「群體免疫」(即大約60至70%人口已接種疫苗)，這對企業、消費者和市場均具重大意義。

目前以色列施打率領先群雄，英、美在主要經濟體中領先，歐盟則被拋離。有些分析師甚至認為，早前以色列貨幣謝克爾、英鎊兌歐元的匯價出色表現，部分是因疫苗施打初期成功。

德意志銀行指出，疫苗接種過程起步緩慢，意味着主要經濟體可能要延至今年秋天，才能達到群體免疫門檻；較樂觀的看法是，若免疫能力最脆弱族群有20至25%接種，最快今年春季就可開始迅速解除防疫封鎖措施。

不過，疫苗也是雙刃劍。雖然解封快慢預示着企業和消費何時回歸正常，但也可能促使政府提早收回救市政策，繼而使股、債形勢更複雜。因經濟最早反彈的國家可能率先重燃通脹，央行不得不逐步收水。事實上，目前市場一面倒看淡美元的主因之一，就是預期美國將比歐元區及日本更能成功推高通脹，且美國聯儲局承諾能容忍通脹超過目標更長一段時間，意味會削弱匯價，市場因而擔心疫後會爆發貨幣戰。

【9、基本因素變了！要睇本土勞動人口】

除了疫苗爭奪戰外，綜合經濟學家警告，即使是大致安然度過疫情的國家，也將面臨持久的經濟挑戰，主因是全球技術移民人數銳減，將打擊工作年齡人口增長。

根據經合組織(OECD)資料，這次危機已使過去10年世界各地移民人數穩定上升的趨勢戛然而止。據少數國家已發布的去年數據顯示，流入富裕國家的移民數目按年跌幅小則30%，大則70或80%，例如澳洲、新西蘭等幾乎完全封鎖邊境的國家，跌得最厲害。

OECD指出，近來多國仍實施邊境管制，使2021年形勢將仍然異於往常。除非疫情迅速改善，否則情況可能與2020年無甚分別。移民人數銳減，對依賴移民補足人力缺口、維繫勞動力增長、支持教育和抵銷人口老化財政負擔的國家，將會造成持久影響。

舉例來說，澳洲和新西蘭人口增長一直是驅動國內生產總值(GDP)增長的動力，移民人數淨增長又是人口增加的主因。然而，據國際貨幣基金組織(IMF)估計，即使移民人數在2024年之前回升到疫情前水平，澳洲、新西蘭工作年齡人口以中位數來看，也將分別萎縮2和2.8%，相當於GDP失去1.2和1.7%。

凱投宏觀經濟學家認為，基於移民人口因素，澳洲經濟不太可能重返疫情前的軌道，這是「防疫成功要付出的代價」。澳洲央行也指出，2020至2021年度澳洲人口增長將降到1916年第一次世界大戰期間以來最低，「若人口增長比疫情前明顯減緩，經濟軌迹也會改變」。

依賴移民抵銷財政壓力的人口老化國家也會受衝擊。舉例來說，疫情爆發、移民減緩、死亡率提高和出生率降低，使德國2020年首見10年以來人口萎縮。長此下去，稅基也將隨着工作年齡人口一併萎縮，成為長線投資者主要考慮因素。

「新興市場之父」、著名投資者麥樸思也表示，看好新興國家的原因之一是人口平均年齡低於發達國家。他補充指，在其投資組合中，印度佔比最高，其次是巴西及中國。

【10、基本因素變了！6G就是經濟未來】

除了疫苗及人口「疫」變外，全球也要找出疫後的經濟增長亮點，才能抵銷債台高築。目前世界多數國家雖然還未完全實行第五代無線通訊技術(5G)，但美國與中國等地區已開始布局6G，儼如下一場「軍備競賽」。

綜合媒體報道，各國企業與政府都重注6G，力拚開發及專利權，成為下場「工業革命」的最大贏家。儘管6G至少仍須10年時間才可能風行，但爭奪戰已加劇。諾基亞(Nokia)表示，努力部署6G相當重要，某種程度上已成為競賽，這需要一大批研究人員來維持競爭力。

再者，雖然美國前總統特朗普重創華為，但仍無法阻止中國成為5G龍頭。華為在全球設備市場市佔率仍較其他5G設備商為大。因此，發展6G將為美國帶來反先機會，以收復科技領域的失地。據悉，該國已開展行動，美國電訊產業解決方案聯盟(ATIS)去年10月成立Next G聯盟，目的是推動北美在6G取得領先地位，聯盟成員包括蘋果公司(Apple Inc.)、AT&T、高通、三星電子等巨企，就是沒有華為。

看來，未來投資重心始終離不開中美，尤其是科技及相關原材料產業，不少大行預言「商品超級周期」已到，看來有其道理。