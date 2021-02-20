致富智庫：出生次序決定你點使錢？生得高搵多啲？

發達定窮到褲穿窿，好睇你點使錢；至於點使錢，就同喺屋企排行第幾有關。美國財務治療研究組織期刊《Journal of Financial Therapy》近年研究報告顯示，就算同一個阿爸阿媽生、同一家庭成長，但家中老大、排中間、與老孻嘅理財觀念可以好唔同。即刻睇睇有冇你份？做父母嘅，唔該亦認真睇睇。

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【排行最大】

●特點：第一個出世嘅孩子，得盡父母關注，亦受盡父母加諸嘅責任與期望，所以排行最大通常較成熟穩重有自信，但傾向追求較保守事業如法律、會計、銀行業等，貪夠穩打穩紮。佢哋做事有條理、準時找數兼永無甩拖，好少使大咗。

●缺點﹕做開大佬大家姐慣咗咩都攬上身，樣樣都想要，又要退休儲備、短期應變基金，仲要埋仔女教育基金過於完美主義，結果Set啲不切實際目標。

●點解救？分長短期目標，List出嚟，然後跟住個List每月一步步咁做。

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【排中間】

●特點：排中間嘅，比較難出現喺阿爸阿媽個雷達上，雖然有少少空虛寂寞，但反而令佢哋更有彈性更開放，亦係天生Problem Solver(排難解紛者)同協調者。佢哋天生愛儲蓄，調查顯示佢哋有65%有每月儲蓄習慣。

●缺點：萬大事以和為貴，結果好易心軟妥協；著緊攞人Like，借錢畀人永無托手踭。於是？Fing晒啲錢去人度，做咗水魚都唔知。

●點解救？每次有人搵你幫拖，要先諗清楚，學識Say No，打破循環，踢走專搵你笨嗰啲。

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【排行最細】

●特點：家庭責任有排都未輪到佢，又最得阿爸阿媽寵，多數比阿哥家姐外向，又Charming又玩得，Party無佢唔得。

●缺點：使錢最無譜，事關通常被照顧開縱慣；只睇眼前甜頭，洗腳唔抹腳，長遠目標？咩嚟架？

●點解救？畀個改變嘅理由自己，設定行動，每日跟進。等碌爆卡甚至搞到破產就太遲。

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【獨生子女】

睇咗咁耐，咁獨生子獨生女點？調查話，喺理財方面同「排行最大」嘅差唔多。

【生得高搵多啲？】

《致富智庫》一向提倡靠自己改變命運，不過，原來有時真係天注定。有沒有想過，身形愈高的人賺錢愈多？唔公平？但又真的有研究實證。

外國有研究於2004年發現，長得愈高原來賺得愈多。研究把「高」定義為6呎，以工作生涯30年計，結果發現「高人」較5.5呎高的，在整個工作生涯中多賺約130萬港元！

單一研究太片面？又有研究指出，「高人」對自己的生活感到更幸福。最近就有一項基於對印尼5,300多名男性的研究發現，「高人」在工作中更有效率；在長達7年的研究中，亦是賺錢較多。

研究亦發現，「高人」受到獎勵機會也更多，例如推銷同一款產品，顧客傾向於購買「高人」所推銷的，這也導致「高人」在職場有更好發展，收入亦高人一等。

【想做富豪？可惜我不是水瓶座】

楊千嬅首歌都有得唱「...水瓶座最愛是流淚」啦！其實何止咁，水瓶座原來仲出咗最多頂級富豪添！點解咁講，原來有外國網站分析咗1996年至2015年全球頂級千幾位富豪個人資料數據，發現呢啲億萬富豪最多生於水瓶座！你唔中？唔緊要，頂級富豪有6大特質，除咗星座，仲有5樣，睇睇自己有冇富豪相！

可惜小編又唔係水瓶座，更加唔係富豪囉。

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1、水瓶座出最多富豪

12.5%頂級富豪喺1月20日至2月19日出世，即係水瓶座。人辦有「四叔」李兆基、墨西哥電訊斯利姆(Carlos Slim，唔識佢？舊年全球第2有錢嗰位)、對沖基金經理艾肯(即是專咬住Apple唔放嗰位維權股東，佢舊年身家爭兩個馬位就拍住「四叔」)，以及京東創辦人劉強東(即是奶茶妹妹位老公，內地舊年第9位至有錢)。最弱又係乜星座？為免大家太傷心，都係自己睇上面個表吧。

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2、大部分係學士(唔好讀咁多書？)

雖然強如軟微創辦人蓋茨或英國維珍創辦人布蘭森大學都未讀完，但原來億萬富豪中有77%至低限度讀完大學，大部分係學士程度(47%)，去到博士就得番6%！唔通愈讀得書多愈窮？

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3、八成八結咗婚

例如Facebook創辦人朱克伯格雖然係80後，相對叫做年輕，但亦結咗婚生埋B。

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4、通常生4個

呢班億萬豪只有21%無子女。佢哋通常生幾多個？生4個最普遍，佔25%；生5個或以上亦唔少，有17%。會否係有錢所以可以生多啲？又係個雞先定蛋先嘅問題。

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5、唔興戴眼鏡

有統計，僅41%頂級富豪係經常戴眼鏡。

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6、大多數有頭髮

有統計，班千億富豪當中僅21%係禿頭，全部係男性。冇得再講「十個光頭九個富」，少咗個自我安慰？Sorry囉。