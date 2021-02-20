小米人工智能部與技術委員會合併　為造車鋪路？

事實上，小米每年的組織架構調整頗多，但鮮少涉及副總裁級別的高層。加上小米傳跟風製造電動車，分析料上述人事調動是為該集團造車鋪路。

崔寶秋是小米集團的核心管理成員，2016年一手搭建小米的AI研發團隊人工智能和雲平台部門，2019年升任集團副總裁，同時出任技術委員會主席。

據悉，於架構調整後，葉航軍在內部會議上表示，此後其不但負責人工智能(AI)技術，也會向硬件側重，負責更多新的硬件等技術。而AI+硬件抓手，正是目前新造車被資本追捧的故事模型。

消息指出，如果汽車的智能化技術輸出需要有人負責，葉航軍是能力比較符合的技術總監級別人選，因葉曾於騰訊等企業任職，擁有雲計算、人工智能等技術和一線業務背景。

不過，有聲音指不排除是次組織架構調整是一個常態動作，因為去年12月，與人工智能部並列的大數據和雲平台業務都已被整合進互聯網中台部，而技術委員會成立至今，並未涉及明確業務，與人工智能部門整合，提升資源利用效率也有可能。