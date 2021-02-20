GameStop已Out？　美散戶大軍新目標係...

大數據分析公司Palantir Technologies股價周五(19日)反彈15.22%，收報29美元，扭轉連跌6日的部分失地，有分析認為這可能與散戶大軍追捧有關。

Palantir在此之前股份受到拋售，主要是上季錄得虧損並預告未來增長放慢，股價單日瀉近13%，同時股份禁售期於周四(18日)屆滿，涉及3.83億股，恐對股份構成進一步沽壓。

不過，外媒專欄指出，Palantir近日受到追捧GameStop(GME)同一批的網軍散戶垂青。在美國國會周四就GME挾淡倉事件舉行聽證會當日，Palantir成為網上討論區Reddit的「押注華爾街」(WallStreetBets，WSB)群組的焦點，熱議程度僅次於GME。

市場人士揣測，Palantir股價最近遭拋售，一些網軍散戶視之為低吸良機。但有別於GME，Palantir一直未被大舉沽空，其股價更自去年9月上市到上周末為止，累漲236%。此外，Palantir估值亦不低，市銷率接近40倍。

散戶追捧Palantir另一可能原因是「女股神」伍德(Cathie Wood)的點石成金威力所致。她的兩隻交易所買賣基金(ETF)過去一周吸納680萬股Palantir，以周四收市計，價值約1.72億美元。

Palantir由科技富豪泰爾(Peter Thiel)創辦，收入主要依賴政府機構合約，例如美國國防部及中央情報局(CIA)，業務性質因涉及國家安全而帶有爭議色彩。而泰爾早年曾與太空探索科技公司SpaceX舵手馬斯克共同創辦支付公司PayPal。

值得留意是，國際投資大鱷索羅斯亦是Palantir的重要投資者，本周披露截至去年底止，持倉價值達4.35億美元。不過，他的基金管理公司去年11月披露持有1,846萬股Palantir後發表聲明，稱原有投資於2012年作出，當時對大數據的社會影響未有充分了解，並對此項投資表示遺憾，暗示會沽出股份。

至於華爾街對Palantir投資前景意見分歧。高盛在Palantir業績後將其投資評級由中性調升至買入，目標價34美元。但花旗分析員重申沽出評級和15美元目標價，認為該股估值過高，又稱即使公司拓展非政府業務，但暫時的貢獻有限。