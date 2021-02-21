工銀國際：內地金融業復甦在望

工銀國際展望，內地金融業基本面復甦可期，尤其是銀行和保險。銀行業盈利增速將提升。雖然在貸款市場報價利率(LPR)機制下，息差收緊不可避免，但由於負債端成本優化，息差下降速度將放緩。此外，穩定擴表，以量補價或將抵銷息差收縮。同時，資產質量有望改善，利好信用成本。保險業負債端受提前開門紅、對健康保險強大需求、危疾險新老產品切換的支持，將穩步復甦。同時，基於市場流動性趨緊的態勢，長端利率將維持在3%以上。券商業，在市場流動性合理充裕和資本市場深化改革的推動下，行業基本面持續向好，不過高基數下業務增速將放緩。

【銀行盈利料回復正增長】

雖然在LPR機制下，息差的縮窄是不可避免的，但由於負債端成本優化，息差下降速度將放緩。同時，資產負債表穩定擴表或將抵銷了淨息差的收縮。資產質量有望改善。2020年以來，銀行紛紛通過加大核銷以及增加撥備來對抗資產質量的挑戰，銀行業不良率有望下行。此外，隨着經濟復甦，企業盈利能力也在恢復，紓緩了企業貸款資產質量壓力。另外，零售貸款資產質量大概率會有所好轉。除了加大核銷，零售業務突出的股份制銀行逾期90天以上貸款佔比有所下降，不良新生成節奏有望趨緩。隨着經濟逐漸復甦，失業率正在好轉，個人收入有所改善，部分紓緩了零售貸款的信用風險。然而，疫情紓困政策如果在後疫情階段取消的話，銀行的資產質量有可能會受到影響。

受中小微企以及零售貸款持續驅動，資產負債表擴表穩定。《2020年中國政府工作報告》中特別指出，進一步強化金融對中小微企業支持，大型銀行普惠貸款增速要高於40%，鼓勵銀行大幅增加小微企業信用貸、首貸、無還本續貸。2019年大型銀行普惠小微信貸增長51%，雖然佔比不大僅4%左右，但普惠小微信貸或成為穩銀行信貸增長的動因之一。中小微企業和普惠貸款增長態勢有望在2021年延續。盈利增速有望恢復正增長，2020年6月，監管鼓勵金融機構合理讓利1.5萬億元人民幣(下同)服務實體經濟。預計約8千億元的讓利來自銀行系統（不計入各種費用、佣金收入以及企業的各種費用減免)，讓利方式預計通過下調LPR機制、企業債發行利率以及延長本金和利息還款。

【險企新業務價值率看升】

保險行業有望受惠以下因素：1) 提前開門紅或使全年保費增速可期；2)健康險需求強勁或將持續利好新單增速；3)險企所提供的差異化服務，如科技生態圈、養老社區等將有助銷售；4)重疾險新老產品切換將刺激購買意願，利好新單增速。利差損擔憂逐步緩解，但未徹底解除。隨着長端利率抬頭，再投資壓力紓緩。壽險業有望重估。總體來看，受益於長端利率趨向穩定以及低基數效應，壽險盈利增速在2021年有望回歸正常水準，利好派息率。

然而，近期車險改革會擠壓車險總保費增速以及承保盈利。

健康險巨大需求將持續支撐新單保費增速。預期健康險的強勁的增長態勢會在2021年持續下去。1)疫情提高個人保險意識和需求，長遠來看利好健康發展；2)儘管內地基本社會醫療保險參保率穩定在95%以上，但居民看病自費部分仍相當高昂，這也為商業醫療健康保險的發展創造了機會；3)疫情期間健康險線上銷售推送的內容和觸及方式（互動場景)得到了很大的提升和完善，其中短期醫療險的線上銷售提升尤為明顯；4)在資本市場波動較大時，資產配置的風險偏好也會變得比較保守，利好具有最低回報保證利率並且具有保障功能的壽險/健康險。5)隨着聚焦壽險保障型產品改革轉型的持續推進，保險公司正不斷加大健康險的推廣力度，例如擴大健康險覆蓋範圍，延長保單期限和降低價格等等，鑑於持續低利率環境，監管約束下中短期儲蓄型/投資型產品和快返型年金產品的政策不斷收緊，保險公司不得不向長期期繳保障型產品轉型，為健康險的增長提供了充足的機會；6)長期醫療險費率調整有助於豐富商業健康險的產品豐富度；7)重疾表修訂有望降低保險產品的定價以及新型保障產品的準備金，利好需求。

壽險競爭加劇，增值服務或成突圍關鍵。中國壽險和健康險市場產品同質化現象嚴重。除了產品定價利率略有不同外，保險公司「開門紅」銷售策略大同小異。隨着金融科技的不斷發展，保險公司不斷通過提供增值服務實現差異化，藉此在激烈的競爭中突圍。基於此，部分保險公司開始加大對科技領域及健康管理的投入。長期來看，科技金融的應用有助於提升客戶粘性。

保險公司紛紛提早部署2021年「開門紅」銷售戰略，有助於提高保險代理人收入並提高代理人留存率，為「開門紅」後銷售價值率更高的長期保障產品打下結實的人力基礎。另外，2020年保費增速主要由短期健康險產品驅動，導致保單價值率基數較低。重疾發病率表的修訂有望降低保單費率和新保障型產品的儲備金，利好新業務價值率。總的來看，我們認為2021年新業務價值率較2020年會有所提升，儘管長期健康險的競爭依舊激烈。

【證券行業基本面持續向好】

在市場流動性合理充裕和資本市場深化改革的推動下，我們認為證券行業在2021年的基本面持續向好。全面註冊制的推進將拉動券商投行業務的增長；優質企業的上市、中概股的回歸將提振資本市場的活躍度，利好證券行業。業務增長方面，投行、經紀、兩融等業務將受益於資本市場的活躍；自營業務規模隨着資本金的補充持續提升；資管公募化轉型，主動管理佔比上升。證券行業的表現與政策監管鬆緊及A股市場狀態高度相關。資本市場的深化改革、推動全面註冊制和監管政策的放鬆將持續利好證券行業的業務發展。

高基數下業務增速放緩，輕資產業務尋求轉型，重資產業務規模提升。2020年是證券行業蓬勃發展的一年，政策的利好、流動性寬鬆、A股市場活躍，IPO數量大幅增長等諸多利好因素共同推動了證券行業2020年營收和利潤的大幅增長。資本市場改革、流動性充裕、中概股回歸等因素將維持行業基本面持續向好，但考慮到2020年的業績大幅增長帶來的高基數，我們認為2021年證券行業各項業務的增速會放緩。輕資產業務中，投行業務受益於註冊制改革和政策鬆綁；經紀業務傭金率下行趨勢減緩，財富管理轉型加速；資管業務下行速度放緩，主動管理規模提升。重資產業務方面，券商資本金的補充將推動自營業務和信用業務的規模提升。