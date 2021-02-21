曜熊理財：歐洲基金追落後 

美國聯儲局重申，將在未來繼續保持貨幣寬鬆政策。美國經濟可能需要一段時間才能取得實質性進展。有關資產購買計劃和利率政策短期內幾乎沒有改變的機會。

全球股市正經歷創新高的漲勢，繼亞洲基金之後，歐洲基金2月集體大漲；全球投資者貪婪程度則可能正處在頂峰。投資者自滿程度的指標正在接近互聯網泡沫破裂以來的最高水平，賺快錢的情緒今年已經有所顯現。

全球股市市值今年大增，儘管引發了人們對各類資產的估值恐難以為繼的擔憂，但投資者繼續投入資金，因為相信空前的貨幣和財政寬鬆將持續在一段時間裏維持市場的熱度。

資金持續流入，其中以科技股基金的資金流入規模居高。全球股市正接近歷史高位，促使一些投資者考慮應該繼續留在市場還是鎖定獲利。全球有力的刺激措施、低債券收益率以及有關疫苗接種有望使主要經濟體重新開放的樂觀預期，都極大地提振了風險資產。

不過，美國股神巴菲特旗下巴郡向美國證監會提交的報告顯示，第4季將蘋果公司(Apple Inc.)持倉減持6%，從9.443億股減至8.871億股。截至2020年底，持股比例由上一年的5.6%降至5.4%。反映其部分資金正由科技股退出，可減持科技基金。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉