郭家耀：嘉泓物流後市值得看好

國家郵政局郵政業安全監管信息系統實時監測數據顯示，截至2月7日，2021年中國第100億件快件誕生，成績的達成僅用38天，而達到這一數量，2019年用79天，2020年因受疫情影響用80天，快遞百億業務量所用時間的再次刷新紀錄。數據顯示，僅從1月20日「網上年貨節」啟動以來，全國網絡零售額已超過5,100億元人民幣，全國快遞業務量按年平均增長3成以上。

為保廣大用戶能夠順利收到年貨，郵政EMS、順豐、京東物流、中通、圓通、申通、韻達、百世、德邦和極兔等品牌快遞企業春節不打烊。數據顯示，2月11至15日，全國郵政快遞業累計攬收和投遞快遞包裹3.65億件，按年增長224%。各電商平台的「網上年貨節」拉動年初兩個月的消費，加上「就地過年」的號召，很多無法回鄉過年的消費者，選擇給家人網購或者郵寄年貨，從塑封包裝食品到海鮮，還有手機等電子產品、食品、服裝、日用品成為快遞包裹的主流。

個股也可留意嘉泓物流( 02130 )，公司為物流解決方案供應商，核心業務為提供有關時尚產品及精品葡萄酒的空運代理服務以及配送及物流服務，主要專注於高端時尚產品。通過自有的業務據點及貨運代理業務合作夥伴，業務遍布中國、歐洲及亞洲的多個城市。為客戶提供貨物運送、貨物取件、貨物裝卸、向直接客戶安排清關並提供配送及物流服務。客戶群主要包括直接客戶及貨運代理商客戶，其中直接客戶涵蓋高端時尚零售商如The Lane Crawford Joyce Group、品牌擁有人如Kering Group以及葡萄酒批發商及零售商。內地對海外高端產品需求強勁，物流業務處上升周期。

嘉泓物流早前發盈喜，預料去年盈利較2019年增加不少於150%，業績增長理想，後市值得看好。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)