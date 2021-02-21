鄺紫珊：國際資金加速流入亞股為主新興市場

年初以來，外資與去年一樣，資金持續湧入亞洲，其中中國及印度分別超買114.5億及51.6億美元。隨着愈來愈多國家開始接種疫苗，加上拜登政府的紓困方案可有望推展，故刺激國際資金加速流入以亞股為主的新興市場。

今年以來，MSCI新興亞洲指數大升13.6%，表現優於MSCI世界指數。亞洲基本面強，台灣、南韓及印度等市場今年1月的製造業採購經理人指數(PMI)創下近12個月高位，其中中國2020全年對美國出口總值更呈逆勢增長8.8%。近期新興市場企業陸續發表去年第4季的財報，預期中國、南韓及台灣企業的盈利可望有雙位數正增長，其中資訊科技、通訊服務及醫療保健等產業受惠於疫情，表現更是強勁。

疫情有望因疫苗接種普及逐漸受到控制，看待全球經濟復甦的樂觀情緒升溫，故對亞洲後市也不能看淡，較看好非核心消費、資訊科技、原材料及工業等。

另外，春節後將召開「全國兩會」，將公布2021年宏觀經濟目標，而十四五規劃也將進入衝刺期。隨着市場開放，預料外資持續流入國內A股市場。春節期間資金需求大，預期人行會確保資金的流動性及穩定性，政策會繼續寬鬆，以提升市場對各類資產的需求。

而農曆春節期間國際油價也大升，加上美國經濟有望開始復甦，將迎來「全球經濟重建及復甦」對大宗貨品運輸的需求，而貨櫃輪需求勢必跟着受惠。

據行運業界所知，去年已預視今年缺櫃的嚴重情況，在疫情影響下，全球自2021年初以來，行運業已持續缺櫃、塞港、缺工3大問題，在貨櫃供應不足下，空櫃已經急着調回亞洲，需求量急升，運價已經是大升5倍，在龐大的需求下，貨櫃周轉率之以往的一半，現在運往歐、美的櫃，最少5個月以後才會回到亞洲，故全球缺櫃情況一時很難紓緩，全球貨櫃行運業將受影響。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊