葉尚志：分段吸納京東　目標睇460元

港股進一步上摸至31,000點的32個月新高水平後，又再出現獲利回吐的走勢。A股春節假期後重開表現不達預期，美國國債收益率上升也增加了一些不確定性，加上港股即將進入業績公布期，相信都是引發市場出現回吐的消息原因。走勢上，30,200點是恒指目前的好淡分水線，但對於過去一周炒風熾熱的中小股票，宜注意短期波動性風險仍有加劇的機會。

估值有望達到逾3,000億元的京東物流，最近已遞交了上市申請，估計將有利京東釋放內在價值，也有助京東追回落後幅度，建議可於400元以下分段逐步吸納，目標價看460元，止蝕於342元。

第一上海首席策略師葉尚志