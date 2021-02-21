葉尚志：分段吸納京東 目標睇460元
2021年02月21日 09:15
東網電視更多新聞短片
港股進一步上摸至31,000點的32個月新高水平後，又再出現獲利回吐的走勢。A股春節假期後重開表現不達預期，美國國債收益率上升也增加了一些不確定性，加上港股即將進入業績公布期，相信都是引發市場出現回吐的消息原因。走勢上，30,200點是恒指目前的好淡分水線，但對於過去一周炒風熾熱的中小股票，宜注意短期波動性風險仍有加劇的機會。
京東集團(09618)在近日有再度跑出的走勢迹象，旗下京東物流遞交了上市申請，相信是刺激推動股價的催化劑之一，而另一方面，以今年到目前為止，京東漲幅落後於其他互聯網龍頭公司，估計也有助於提升其潛在上升空間，建議可以關注京東回整時的吸納機會。隨着市場對於互聯網平台經濟的管治憂慮逐步減退後，資金有再次追捧互聯網龍頭公司的情況。在年內，騰訊(00700)漲了有接近40%，美團(03690)漲了超過50%，而京東的漲幅不足25%。
估值有望達到逾3,000億元的京東物流，最近已遞交了上市申請，估計將有利京東釋放內在價值，也有助京東追回落後幅度，建議可於400元以下分段逐步吸納，目標價看460元，止蝕於342元。
第一上海首席策略師葉尚志