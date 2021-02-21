陳樂怡：新能源汽車市場將是長線投資主題
2021年02月21日 09:30
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（中新社圖片）
A股上周四(18日)復市，港股通南向交易重啟，港股連升7日後下跌。事實上，港股在短期內累積較大升幅的情況下，對國內投資者假期過後獲利誘因較大。再加上，市場關注美國長債息率上升，以及美匯轉強，或會限制股市表現，尤其是高增長股。不過，基於北水南下尋找投資對象為持續性的趨勢，料30,000點見初步支持。另外，中國3月初即將舉行兩會，市場焦點將會逐步轉移至個別潛在政策受惠板塊，如可再生能源。
汽車板塊在近期大市升浪當中表現平淡，部分原因相信與環球晶片供不應求有關。研究機構IHS Markit表示，汽車半導體晶片短缺可能影響第一季全球100萬輛輕型汽車的生產，高於較早前預測的67.2萬輛。但環球經濟復甦，汽車消費回暖，再加上新能源汽車市場高速發展，將會是長線的投資主題。如果相關車股及零件股出現較大幅度回調，將會是中長線吸納時機，建議關注領先車廠吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)，以及零件股敏實(00425)、耐世特(01316)。
中國商務部公布，農曆年三十至年初六期間，全國重點零售和餐飲企業實現銷售額約8,210億元人民幣，按年大增28.7%。當中，珠寶首飾、服裝銷售額分別按年增長160.8%及107.1%，表現突出。建議關注業務覆蓋中港兩地的珠寶龍頭周大福(01929)，中國同店銷售改善進度不俗。
另外，服裝股方面，維持看好體育用品行業。行業大致完成清庫存，折扣幅度收窄，長遠而言疫後大眾健康意識亦會加強，利好運動服飾的需求。建議趁低買入估值吸引的滔搏(06110)，等待機會買進申洲國際(02313)。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)