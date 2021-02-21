陳樂怡：新能源汽車市場將是長線投資主題

A股上周四(18日)復市，港股通南向交易重啟，港股連升7日後下跌。事實上，港股在短期內累積較大升幅的情況下，對國內投資者假期過後獲利誘因較大。再加上，市場關注美國長債息率上升，以及美匯轉強，或會限制股市表現，尤其是高增長股。不過，基於北水南下尋找投資對象為持續性的趨勢，料30,000點見初步支持。另外，中國3月初即將舉行兩會，市場焦點將會逐步轉移至個別潛在政策受惠板塊，如可再生能源。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

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