陳鳳珠：港股或於高位整固

港股於假期後延續升勢，並曾突破31,000點關口，而內地A股復市亦紅盤高開，惟人行略為收水，導致A股走勢反覆，恒指亦於高位現回吐。不過，預期北水有機會重返港股，未來有機會支持恒指走勢，而香港企業即將進入業績高峰期，料資金或會流入個別股份或板塊，故大市短期或會於高位整固。

人民銀行公布牛年首個交易日展開2,000億元人民幣的中期借貸便利操作，等額對沖當天到期量，同時進行200億元人民幣的7天期逆回購操作，惟當日有2,800億元人民幣的逆回購到期，或反映資金逐步回籠。預期人行於春節後仍以穩為主，資金面或保持平衡略偏緊。未來要留意人行的貨幣政策方向，料貨幣政策將會維持中性。

今年春節內地提倡就地過年，帶動市場消費大幅上升，且影院票房大賣、郵政快遞業務量顯著增加。中國商務部公布，農曆年三十至年初六，內地全國重點零售和餐飲企業實現銷售額約8,210億元人民幣，較2020年新春假期增加28.7%。當中珠寶首飾、服裝、通訊器材、家電數碼的零售銷售分別較去年同期增加160.8%、107.1%、39%及29.9%，反映珠寶首飾及服裝的銷情顯著增長。相信內地的零售銷售將會錄得可觀升幅，而今年內地的消費升級及消費增長潛力釋放將有望推動經濟發展。

除購物外，內地餐飲、文娛、酒店等行業亦加快復甦，線上餐飲銷售額較去年春節同期增加135%，而春節檔期，由農曆年三十至年初六的影院總票房累計超過78億元人民幣。另外，國家郵政局快遞大數據平台監測亦顯示，春節期間的全國郵政快遞業累計攬收和投遞快遞包裹共6.6億件，按年增長260%。

雖然數據理想，但香港上市的內地餐飲、服裝及影視股股價於高位出現回吐壓力，留意若未來社會零售消費增長得以維持，預期資金今年仍有望繼續追捧內需股。今年內地的經濟將會回穩，且經濟趨向高質量發展，預期企業盈利將逐步改善，或會增加投資擴展規模。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為證監會持牌人士)