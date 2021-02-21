陳沐文：保育歷史建築可促進城市競爭力

有過百年歷史的深水埗主教山配水庫早前因水務署進行清拆工程，觸發社會大眾對該歷史文物的高度關注。事件曝光後政府從善如流，承諾予以保育；並已展開加固工程，確保配水庫的結構安全。同時古物古迹辦事處亦正進行研究，稍後將提交報告給古物諮詢委員會，為此文物構築物評級和建議保育方向。

整個事件過程反映出政府內部欠缺對文物價值的認知，以及相關保育評核機制的不足。同時亦令人再次關注香港保守的文物保育政策。根據香港現行法規，建築物如非列為「法定古迹」，即使獲得古物諮詢委員會的肯定，被評為「具有特別重要價值而須盡可能予以保存」的「歷史建築」，都沒有法例規管不得改動或清拆。物業擁有人可隨時拆卸任何級別的「歷史建築」，重新發展建設。

主教山配水庫之所以能幸免於難，在於該構築物所在地屬於政府物業，且法定規劃用途為綠化地，發展價值相對較低，故政府面對強烈的民意輿論，順水推舟，達致多贏結果。但香港還有不少珍貴的歷史文物建築，由於屬於私人財產，仍然面臨隨時消失的威脅。

香港向以國際化自由經濟城市自居。長久以來，香港整體發展政策是「經濟為上」。政府本着「大市場、小政府」的管治理念，奉行「積極不干預」政策，主要利用市場經濟力量，推動香港的發展及城市建設。香港可供發展土地資源有限，尺土寸金，而歷史建築的復修及維護更往往涉及龐大費用。在市場主導的方針下，為滿足發展需要及追求最大化經濟效益，不少具有歷史意義、文化價值或建築特色的文物建築經常受到不同程度的破壞，甚至遭到拆除。

反觀如紐約和倫敦這等世界知名國際金融經濟都會，在追求經濟發展，滿足城市建設現代化功能需求外，更強調對當地歷史文物建築的愛護和尊重；透過完整的規劃與法規，控制歷史建築的保育。市內新舊建築融合，促進城市多元化及可持續性發展，各自展現出獨一無二的大都會魅力。

又以新加坡為例，早於6、70年代，為騰出土地大舉發展興建房屋商廈，當地清拆了不少文物歷史建築。直至1980年，新加坡政府察覺獅城漸漸失去特色，故在城市規劃政策加入文物保護元素。除保育個別歷史建築外，更制定歷史保護區，控制區內的土地發展，以保留整個地區的歷史、建築風格和氣氛。例如大家熟悉的牛車水，新加坡政府便主動翻新這本已衰落的原唐人街舊區，保存具有歷史價值的街道風貌。區內建築的改造或重建亦受到限制，不得影響外在景觀。牛車水新舊兼融，市容環境提升之餘亦重拾經濟活力，反而成為當地最有特色的區域之一。

而中國內地近40年來突飛猛進的發展，亦面對城市現代化建設與歷史文物建築保育之間平衡取捨的難題。改革開放初期，經濟發展高於一切，全國致力城市重建和拓展。當時舊有建築的清拆被視為進步的象徵、新經濟時代的開始。國家雖然早於1982年已制訂《中華人民共和國文物保護法》，但未受廣泛重視。唯隨着珍貴的歷史建築，如四合院、胡同及古城牆等文化遺產被大規模清拆，或被隨意破壞或改造，開始引起各界的關注，並意識到城市現代化發展，不能只向錢看。

自上世紀80年代起便以重建國際經濟大都會為目標的上海市，早於2002年已制訂一系列地方法規，包括《上海市歷史文化風貌區和優秀歷史建築保護條例》，確立清晰歷史建築保護原則及行政管理體制。其中優秀歷史建築定義為建成30年以上，具有以下任何特點的建築建築樣式、施工工藝和工程技術具有建築藝術特色和科學研究價值，反映上海地域建築歷史文化特點，著名建築師的代表作品，中國產業發展歷史上具有代表性的作坊、商舖、廠房和倉庫，其他具有歷史文化意義的歷史建築。

筆者近年亦參與多項上海歷史文化風貌區內的街區改造規劃，以及優秀歷史建築的改造項目，親身感受到上海市政府對保育當地歷史文化的高度重視及嚴格控制。負責統籌協調該市相關保育工作的「歷史文化風貌區和優秀歷史建築保護委員會」由上海市分管副市長擔任主任直接領導。保護建築即使屬於私有財產，不單不得清拆，任何加固、改建或擴建工程，其設計亦必須事先取得政府當局批准方可進行。此外在優秀近代建築周圍，還劃有建設控制地帶。凡在控制範圍內新建、改建和擴建的其他建築物或構築物，都必需在尺度、體量、高度、色彩等方面與優秀近代建築相協調，不得破壞原有的環境風貌。

現代國際都會城市發展，並非僅滿足於亮麗的經濟表現，龐大的生產總值和金融儲備，以及城市高度發展建設，壯觀的天際線和摩天大樓群、先進發達的交通及通訊系統等的硬實力。同時還需具有濃厚城市文化底蘊的「軟實力」。

歷史建築見證一個地方的文化歷史，是寶貴的社會資產。保育歷史建築可强化城市文化的實力，促進城市發展競爭力。歷史建築作為人民的集體回憶，有助增加當地人民對本地文化及歷史認識，強化身份認同感，進而成為社會發展的動力，創造出更顯著的經濟和社會價值。

這次深水埗主教山配水庫保育事件，反映市民對本地歷史文化價值的重視。政府宜從中吸取經驗，重新檢視歷史建築的保育政策，令施政更貼近民意，與民同行。從而加強社會凝聚力，促進社會可持續健康發展，以至提升整體市民的生活質素。

香港建築師學會前會長 陳沐文