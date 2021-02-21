【星期一．炒啲乜】港股踏入業績高峰期　投資選股點揀好？

美國銀行指上周有創紀錄資金湧向大型科技股，規模高達278億美元(約2,168億港元)，該行擔憂聯儲局的超寬鬆貨幣政策，恐引爆嚴重的資產泡沫。道指上周五(19日)創紀錄新高後升幅大為收窄，收市升不足1點，報31,494點。此外，美國國債孳息率上升增加市場不確定性。

本地方面，港股農曆新年假期後復市，恒指一度升穿31,000點關口，然而A股表現反覆，影響恒指走勢。展望本周，香港企業將進入業績高峰期，分別有滙豐控股、恒生銀行及香港交易所等重磅股份公布業績。

至於新股熾熱氣氛未完，已在滬市掛牌的藥物非臨床研究服務公司昭衍新藥將於周五(26日)掛牌，另一隻醫藥新股賽生藥業亦正進行公開招股。此外，港府即將公布財政預算案。投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，及早作好投資準備。

1、【陳鳳珠：港股或於高位整固】

2、【鄺紫珊：國際資金加速流入亞股為主新興市場】

3、【葉尚志：分段吸納京東 目標睇460元】

4、【陳樂怡：新能源汽車市場將是長線投資主題】

5、【郭家耀：嘉泓物流後市值得看好】

6、【曜熊理財：歐洲基金追落後】