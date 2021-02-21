信陽毛尖擬更名「國龍茅台」股價飆　分析：恐涉不正當競爭

報道訪問了法律人士分析稱，該公司如果改名為國龍茅台，會讓大眾以為它與貴州茅台相關，是惡意混淆的行為，而貴州茅台作為受害方，可以對信陽毛尖進行起訴。上海信昌律師事務所高級合夥人蔣振偉稱，這個行為是一個不正當競爭的行為，違反了中國《反不正當競爭法》，實際上是一個惡意的混淆行為，它是擅自使用其他有一定影響力的企業名稱，包括了企業的簡稱和字號。

報道又指，據業內人士分析，信陽毛尖利用港股較為寬鬆的監管政策來更改名稱，讓投資者誤以為公司要進行重組，更換主業，以此炒作股價，投資者應盡量規避。

信陽毛尖上周二(16日)於港交所發公告，建議更改公司名稱為「國龍茅台」，刺激周三(17日)股價曾爆升44%，高見0.63港元，當日收市錄近15%漲幅，報0.5元。不過，其後兩日股價迅即回軟，上周五(19日)收市報0.41元。

公告指出，信陽毛尖建議更改公司名稱將更能反映業務發展的現況及其未來發展方向，相信新名稱能為公司確立更合適的企業形象及身份，將有利於業務發展，並符合公司及股東的整體最佳利益。