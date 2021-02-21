港1月商舖註冊127宗　金額按月跌22%

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，1月份商舖註冊按月上升5.8%，該行相信，由於部分舖位價格已累積一定跌幅，預計今年商舖成交量將會反彈。

商舖註冊宗數於1月份錄127宗，按月增加5.8%，註冊金額約23.6億元，按月跌22.7%。若按銀碼劃分，500萬或以下的商舖於1月份共錄48宗，較12月份略跌7.7%。價值介乎500萬至1,000萬元錄10宗，按月減少28.6%，1,000萬至2,000萬元及2,000萬至5,000萬元的商舖分別錄41及22宗，按月分別增加70.8%及22.2%。

按地區劃分，港島區錄26宗註冊，按月跌21.2%；九龍區錄68宗註冊，按月增15.3%；新界區錄33宗註冊，按月上升17.9%。至於四核心區(中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀)，1月份錄15註冊登記，按月跌16.7%。而反映價格走勢的「美聯旺舖四核心區一線街售價指數」1月份報160.3點，按月下跌1.5%，連跌20個月，較前年高位累跌35.6%。

美聯旺舖董事盧展豪指，本港的限聚令等防疫措施於農曆新年後逐步放寬，相信或會為餐飲及零售商戶生意帶來曙光。然而，反覆的疫情或繼續為大市帶來不明朗因素，而本港疫情何時受控、何時通關及訪港旅客人次何時回復，將仍然是今年舖市發展的關鍵問題。

他續指，由於部分舖位價格已累積一定跌幅，將繼續吸引準買家入市趁低吸納，再加上去年底政府正式落實「撤辣」，在市場資金充裕及舖市的低基數效應下，預計今年商舖成交量將會反彈。