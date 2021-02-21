李稻葵：今年是中國經濟大年　消費具反彈動力

內地媒體報道，著名經濟學家李稻葵表示，2021年應該可以形容為中國經濟的大年，主要有三個重要事情。第一是疫情之後，中國有一個反彈的優勢，特別是消費方面有反彈動力。第二個重要的利好是今年是「十四五」規劃的起步之年，所以會出來一系列的重要的新項目、新舉措，尤其是在科技、減碳等方面，它會拉動中國的經濟增長。第三個機遇之年，國際形勢至少相對過去一兩年是朝着有利於中國經濟發展的方向方面在逐步地轉變。

李氏另提到，中國經濟必須要有一個結構調整，很多產業集中度必須提高，很多產業集中度還是太低了，很多企業擠在裡面，每一個企業規模不大，掙一點點錢。

對於中國房地產市場，他直言跟十年前不完全一樣，不能說房地產在各個地方都不會降，因為中國經濟現在地理結構正在出現重大的變化，有些地區例如深圳、東莞、佛山人口還在流入，就業的市場還是非常興旺，年輕人事業發展的前景非常好，這些地方不僅是年輕人多，往裡湧。他提醒目前時代不一樣了，絕對不能假設房價永遠會漲，一定要認準了地區，而且強烈建議民眾不要為了投資、投機搞房子。