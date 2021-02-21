傳泰禾人壽賣盤交易告吹　保監局下令暫停經營新生意

泰禾人壽去年中展開賣盤程序，據消息，平保對收購壽險公司認為可十拿九穩，討論期間平保曾經質問過泰禾人壽有些可疑資產，惟泰禾人壽拒絕透露相關不明資產詳情。最終平保只願意開出約60億元作價收購泰禾，使雙方交易觸礁。

報道引述消息人士指，保監局對泰禾管理層表現感到失望，故此要求煞停新生意3個月，以重新釐定長遠方針，以及尋找新買家。

保險業監管局發言人回覆《東網》指，所有獲授權保險公司必須按照法例規定，維持償付準備金在充足水平，以履行其對保單持有人應負上的責任。保監局恒常地監察市場發展及合規情況，惟不會評論涉及個別保險公司的商業策略。

事實上，泰禾最近屢受負面消息纏身，在農曆新年假期前遭揭發暫停申請保單，董事會於2月8日起暫停承保新保單，預計為期3個月。

泰禾人壽發言人回應指，集團正就未來發展方向及長遠目標進行策略性檢討，並繼續積極與潛在投資者商討，注入新元素以及更多資源，協助公司業務進一步拓展。

發言人又稱，泰禾人壽現時有足夠資金及流動資產應付理賠索償和期滿退保的資金需要，公司的償付能力符合法定要求。該機構一直以保障保單持有人的利益為首要任務，並會繼續履行對所有保單的責任(包括保單權益)，保單上的條款及細則一律維持不變，不受任何影響。