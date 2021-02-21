數碼貨幣新趨勢　IMF倡央行提升技術成民眾首選

數碼支付已成為不少人日常消費的常用工具，國際貨幣基金組織(IMF)發布《數碼時代公共貨幣和私人貨幣可共存》文章稱，未來央行必須變得更像科技巨擘蘋果公司或微軟，以保證央行數位貨幣處在技術尖端，成為民眾首選的數碼貨幣形式。

文中指出，從歷史上看，私人發行的貨幣和公共發行的貨幣一直是共存的，全球也以雙重貨幣體系為主，在中央銀行發行公共貨幣的基礎上，各種類型的銀行、電信公司或專門的支付服務提供商也發行私人貨幣。

數碼時代或令貨幣體系帶來演變。文章指出，央行發行的數碼貨幣會不會有如此大的吸引力，以至於抑制私人貨幣的發展。又或在央行貨幣存在的同時，私人部門還能否繼續創新。這都取決於各國央行持續推進重大創新的能力和意願。

文章稱，在數碼時代，用戶需求變化更快及更難預測，訊息和資產可能轉到分布式帳本，要求同一網絡上的資金實現貨幣化。貨幣可能以全新的方式轉移，包括通過嵌入日常產品的晶片自動轉移。這些需求可能要求貨幣具有新的特徵，因此需要頻繁重新設計架構，也需要實現多元化。

文章建議，央行貨幣的設計可以鼓勵私人部門在其基礎上開展創新。央行甚至可以允許其他形式的數位貨幣同時存在，同時利用央行數碼貨幣的結算功能和穩定性。