摩通睇好美股標指將再升12%　目標4400點

市場憧憬美國總統拜登的1.9萬億美元刺激法案撐經濟，美股屢創新高，然而有專家擔心計劃或推高通脹，對估值過高的股市構成風險。不過，摩根大通相信股市仍將進一步上揚，並重申標普500指數今年基準目標價為4,400點，將較上周五(19日)收市價再升約12%。

摩通表示，經濟前景乃取決於消費者的強勁復甦，鑑於新冠肺炎新增病例數的大幅下降和疫苗持續推出，使美國經濟距離重啟大部分經濟僅剩幾個月時間。而約30萬億美元的刺激計劃幫助全球經濟渡過疫情，民主黨人正在努力通過另一項1.9萬億美元的刺激計劃，可以進一步加速經濟反彈。

此外，美國家庭擁有儲蓄總額約為11萬億美元，創紀錄，這類資金可以使小企業復甦，並刺激新的招聘。該行又估計，大流行期間股市上揚可以進一步增加美國人的財富；同時美國人也將在走出大流行後擁有強健的資產負債表，債務償還率處於40年來的低位，消費者貸款的拖欠率也處於歷史最低水平。

另一方面，摩通稱隨着失業率下降、平均每周工作時間增加以及最低工資可能提高，都將有助於勞動力市場更加健康。最後，該行相信創紀錄的500萬千禧一代將達到尋找住房的拐點，這一群體增加的支出將把更多的儲蓄轉移到經濟之中。